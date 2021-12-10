فيسبوك يطرح خدمة إنقاذ فورية منتظرة لمن طردوا من حساباتهم ‏

وأشار إلى أنه طرح خدمة "دردشة حية" لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم، بما في ذلك المبدعين الذين طردوا من حساباتهم، بحسب بيان رسمي صادر عن شركة "ميتا".وأكد "فيسبوك" أنها المرة الأولى التي يقدم فيها دعما مباشرا لهذه المشكلة، مشيرا إلى أنها تستهدف الأشخاص الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إما بسبب نشاط غير عادي أو لأنهم انتهكوا معايير المجتمع الخاصة به.وفي سياق متصل، أعلن "فيسبوك" عن أنه يجري حاليا "اختبارا صغيرا" بحسب تعبيره لدعم الدردشة المباشرة لمنشئي المحتوى الناطقين باللغة الإنجليزية في أمريكا، الذين ليس لديهم مدير علاقات معين.وستساعد هذه الدردشة نجوم الإنترنت هؤلاء على الحصول على استجابة سريعة إذا كانت لديهم أسئلة حول العائد المادي، أو على سبيل المثال كيفية استخدام ميزة جديدة لخدمة الفيديوهات "ريلز" على تطبيق "إنستغرام".
أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه طرح أخيرا خدمة إنقاذ فورية لمساعدة الذين تم حظرهم من الدخول إلى حساباتهم.
وأشار إلى أنه طرح خدمة "دردشة حية" لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم، بما في ذلك المبدعين الذين طردوا من حساباتهم، بحسب بيان رسمي صادر عن شركة "ميتا".
وأكد "فيسبوك" أنها المرة الأولى التي يقدم فيها دعما مباشرا لهذه المشكلة، مشيرا إلى أنها تستهدف الأشخاص الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إما بسبب نشاط غير عادي أو لأنهم انتهكوا معايير المجتمع الخاصة به.