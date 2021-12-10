تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/في-واشنطن-احتفال-مغربي-إسرائيلي-بعودة-العلاقات-1053783199.html
في واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
في واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
نظمت سفارتا كل من المغرب وإسرائيل احتفالا مشتركا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور عام على عودة العلاقات بين البلدين. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:32+0000
2021-12-10T13:32+0000
التطبيع مع إسرائيل
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_b10b4e3bf40a69406ab22f232aca96f2.jpg
وحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أن الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين.وحضر اللقاء مسؤولون من الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، وممثلون عن المنظمات اليهودية.الحفل حضره السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي، وتم تنظيمه في فندق ووترغيت في العاصمة الأمريكية.وقالت السفارة عبر تويتر: "يسعدنا الاحتفال بمرور عام كامل على التطبيع الإسرائيلي المغربي"، لافتة إلى أن "اللجنة اليهودية الأمريكية عملت على تعزيز العلاقات اليهودية العربية في المغرب لأكثر من 25 عامًا".وأردفت أنه "بهذه الروح، يسعدنا أن نرى شراكة مزدهرة".وعبر حسابه بتويتر قال السفير الإسرائيلي: " الليلة، احتفلت أنا والأميرة للا جمالة بمرور عام على التطبيع بين إسرائيل والمغرب، لقد ابتهجنا بالتقاليد اليهودية المغربية القديمة بينما كنا نطمح إلى تكوين عادات جديدة معًا... إن رسالتنا هي السلام والتقدم وسوف تنشر الخير في المنطقة".وكانت العلاقات قد عادت بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، من خلال اتفاق ثلاثي انضمت إليه أمريكا في عهد الريس السابق دونالد ترامب.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053075061_48:0:1469:1066_1920x0_80_0_0_7ba3cd4fec94245d18f86ddd526944a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار المغرب اليوم

في واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

13:32 GMT 10.12.2021
© twitter.com/gantzbeوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© twitter.com/gantzbe
تابعنا عبر
نظمت سفارتا كل من المغرب وإسرائيل احتفالا مشتركا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور عام على عودة العلاقات بين البلدين.
وحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أن الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين.
وحضر اللقاء مسؤولون من الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، وممثلون عن المنظمات اليهودية.
الحفل حضره السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي، وتم تنظيمه في فندق ووترغيت في العاصمة الأمريكية.
وقالت السفارة عبر تويتر: "يسعدنا الاحتفال بمرور عام كامل على التطبيع الإسرائيلي المغربي"، لافتة إلى أن "اللجنة اليهودية الأمريكية عملت على تعزيز العلاقات اليهودية العربية في المغرب لأكثر من 25 عامًا".
وأردفت أنه "بهذه الروح، يسعدنا أن نرى شراكة مزدهرة".
وعبر حسابه بتويتر قال السفير الإسرائيلي: " الليلة، احتفلت أنا والأميرة للا جمالة بمرور عام على التطبيع بين إسرائيل والمغرب، لقد ابتهجنا بالتقاليد اليهودية المغربية القديمة بينما كنا نطمح إلى تكوين عادات جديدة معًا... إن رسالتنا هي السلام والتقدم وسوف تنشر الخير في المنطقة".
وكانت العلاقات قد عادت بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، من خلال اتفاق ثلاثي انضمت إليه أمريكا في عهد الريس السابق دونالد ترامب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:56 GMTمتجر "غوغل بلاي" يعلن عن خطوة مهمة خاصة بمستخدمي "ويندوز" في 2022‏
14:55 GMTنجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية
14:37 GMTتضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما
14:35 GMTرحلة لنقل المهاجرين من بيلاروس إلى العراق تنطلق اليوم الجمعة
14:25 GMTمجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني
14:23 GMTأول شيء يجب عليك فعله عندما تشعر بنوبة الدوار
14:19 GMTمحمد بن سلمان: تميز دول الجوار مهم لنهضة السعودية
14:13 GMT3 أسباب وراء تسوس الأسنان رغم غسلها
14:02 GMTبطاقة صفراء للاعبة تشيلسي بعد عرقلة مشجع اقتحم الملعب... فيديو
13:59 GMTأسعار النفط في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس
13:56 GMTتونس... توجه لإجراء استفتاء حول دستور جديد للبلاد
13:55 GMTخبير: أوكرانيا تستغل "الشبح" الروسي للحصول على دعم اقتصادي وسياسي غربي
13:54 GMTما دلالات ترأس سوريا لـ"أوابك"؟
13:46 GMTالتحالف العسكري في العراق يعلن انتهاء مهامه القتالية.. وتونس تقول إن الدستور الحالي لم يعد صالحا
13:36 GMTموسكو: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل خاطئ
13:35 GMTمحمد بن سلمان يغادر البحرين ويصدر بيانا مشتركا تضمن إجراءات لإصلاح لبنان.. فيديو
13:32 GMTفي واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
13:24 GMTسفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"
13:22 GMTروسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
13:19 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف