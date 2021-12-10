في واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
© twitter.com/gantzbeوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط
نظمت سفارتا كل من المغرب وإسرائيل احتفالا مشتركا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور عام على عودة العلاقات بين البلدين.
وحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أن الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين.
We are thrilled to celebrate a full year of Israeli-Moroccan normalization with @IsraelinUSA and @Morocco_USA!— American Jewish Committee (@AJCGlobal) December 10, 2021
AJC has worked to bolster Jewish-Arab ties in Morocco for over 25 years.
In that spirit, we’re delighted to see the flourishing 🇮🇱🇲🇦 partnership. pic.twitter.com/95SnD82rSo
وحضر اللقاء مسؤولون من الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، وممثلون عن المنظمات اليهودية.
الحفل حضره السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي، وتم تنظيمه في فندق ووترغيت في العاصمة الأمريكية.
وقالت السفارة عبر تويتر: "يسعدنا الاحتفال بمرور عام كامل على التطبيع الإسرائيلي المغربي"، لافتة إلى أن "اللجنة اليهودية الأمريكية عملت على تعزيز العلاقات اليهودية العربية في المغرب لأكثر من 25 عامًا".
Wonderful evening with our friends of @IsraelinUSA celebrating 1 year of normalisation and the promising future ahead. #peace #سلام #Shalom 🇲🇦 🇮🇱 🇺🇸 https://t.co/8ehsWqBq4A— Morocco in the USA (@morocco_usa) December 10, 2021
وأردفت أنه "بهذه الروح، يسعدنا أن نرى شراكة مزدهرة".
وعبر حسابه بتويتر قال السفير الإسرائيلي: " الليلة، احتفلت أنا والأميرة للا جمالة بمرور عام على التطبيع بين إسرائيل والمغرب، لقد ابتهجنا بالتقاليد اليهودية المغربية القديمة بينما كنا نطمح إلى تكوين عادات جديدة معًا... إن رسالتنا هي السلام والتقدم وسوف تنشر الخير في المنطقة".
Tonight, HH Princess Lalla Joumala and I celebrated 1 year of Israel-Morocco Normalization. We rejoiced in ancient Jewish-Moroccan traditions while aspiring to make new ones together. Our patnership is about peace and advancement and will spread good in the region. pic.twitter.com/yR2cQoSRMz— Ambassador Michael Herzog (@AmbHerzog) December 10, 2021
وكانت العلاقات قد عادت بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، من خلال اتفاق ثلاثي انضمت إليه أمريكا في عهد الريس السابق دونالد ترامب.