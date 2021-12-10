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https://arabic.sputniknews.com/20211210/قط-يصفع-سحلية-عدة-مرات-بعد-تسللها-إلى-منزله-فيديو-1053779649.html
قط يصفع سحلية عدة مرات بعد تسللها إلى منزله... فيديو
قط يصفع سحلية عدة مرات بعد تسللها إلى منزله... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر موقفا طريفا جمع قطًا وسحلية تسللت إلى منزله. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:26+0000
2021-12-10T12:26+0000
2021-12-10T12:29+0000
قط
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو القط يقف في شرفة منزل مالكه فيما تقف سحلية على سور الشرفة، واجه القط السحلية الدخيلة ووجه إليها عدة صفعات.ولم تثمر صفعات القط كثيرا، حيث تمسكت السحلية بمكانها على سور الشرفة، بل أنها حاولت إخافة القط بتحركات فجائية أوهمت القط بأنها قد تهاجمه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قط, نادي الفيديو
قط يصفع سحلية عدة مرات بعد تسللها إلى منزله... فيديو 12:26 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 12:29 GMT 10.12.2021)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر موقفا طريفا جمع قطًا وسحلية تسللت إلى منزله.
ويظهر في الفيديو القط يقف في شرفة منزل مالكه فيما تقف سحلية على سور الشرفة، واجه القط السحلية الدخيلة ووجه إليها عدة صفعات.
ولم تثمر صفعات القط كثيرا، حيث تمسكت السحلية بمكانها على سور الشرفة، بل أنها حاولت إخافة القط بتحركات فجائية أوهمت القط بأنها قد تهاجمه.