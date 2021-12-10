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كاني ويست يثير ضجة بتوسله إلى كيم كارداشيان أمام الآلاف من جمهوره... فيديو
كاني ويست يثير ضجة بتوسله إلى كيم كارداشيان أمام الآلاف من جمهوره... فيديو
أثار مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، ضجة بعدما قدم عرضا للمصالحة مع زوجته نجمة تلفزيون ‏الواقع، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، التي تقدمت بطلب الطلاق منه.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T19:39+0000
2021-12-10T19:41+0000
منوعات
كيم كارداشيان
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ففي ختام أدائه لأغنية "Runaway" التي قدمها في حفل غنائي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الخميس، قام ويست بإضافة مقطع جديد للأغنية هو "أريدك أن تعودي مسرعة لي، وتحديدا كيم".وأثارت الكلمات الجديدة التي أضافها كاني ويست إلى أغنيته رد فعل هائل لدى الجمهور، الذي قدّرته مجلة "NME" أن عدده بلغ 78 ألف شخص.كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يوضح توسل كاني ويست لزوجته، كيم كارداشيان، من أجل العودة إليه ومصالحته، على نطاق واسع.وتقدمت كيم كارداشيان ويست بطلب الطلاق من كاني ويست في فبراير/ شباط الماضي، بعد 7 سنوات من الزواج.وتزوج كاني ويست وكيم كارداشيان في مايو/ أيار 2014 في حفل أقيم في إيطاليا، وأثمر زواجهما عن 4 أطفال معا، هم نورث، وساينت، وشيكاغو، وبسالم.ويخطط الزوجان لمتابعة اتفاقية حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، تنفيذا لطلب كيم كارداشيان.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/كاني-ويست-هناك-من-يحارب-عمل-زوجتي-كيم-كارداشيان-كمحامية-خوفا-من-احتشامها--1050691026.html
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منوعات, كيم كارداشيان

كاني ويست يثير ضجة بتوسله إلى كيم كارداشيان أمام الآلاف من جمهوره... فيديو

19:39 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 19:41 GMT 10.12.2021)
© REUTERS / DANNY MOLOSHOKنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست
نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع زوجها مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست
© REUTERS / DANNY MOLOSHOK
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أثار مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، ضجة بعدما قدم عرضا للمصالحة مع زوجته نجمة تلفزيون ‏الواقع، عارضة الأزياء، كيم كارداشيان، التي تقدمت بطلب الطلاق منه.‏
ففي ختام أدائه لأغنية "Runaway" التي قدمها في حفل غنائي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الخميس، قام ويست بإضافة مقطع جديد للأغنية هو "أريدك أن تعودي مسرعة لي، وتحديدا كيم".
وأثارت الكلمات الجديدة التي أضافها كاني ويست إلى أغنيته رد فعل هائل لدى الجمهور، الذي قدّرته مجلة "NME" أن عدده بلغ 78 ألف شخص.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يوضح توسل كاني ويست لزوجته، كيم كارداشيان، من أجل العودة إليه ومصالحته، على نطاق واسع.
وتقدمت كيم كارداشيان ويست بطلب الطلاق من كاني ويست في فبراير/ شباط الماضي، بعد 7 سنوات من الزواج.
نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان في زيارة إلى أرمينيا، 8 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
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وتزوج كاني ويست وكيم كارداشيان في مايو/ أيار 2014 في حفل أقيم في إيطاليا، وأثمر زواجهما عن 4 أطفال معا، هم نورث، وساينت، وشيكاغو، وبسالم.
ويخطط الزوجان لمتابعة اتفاقية حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، تنفيذا لطلب كيم كارداشيان.
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