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https://arabic.sputniknews.com/20211210/كرواتيا-تنضم-إلى-منطقة-شنغن-1053781654.html
كرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن
كرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن
أعلن اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن بعد أن استوفت معايير القبول. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:04+0000
2021-12-10T13:04+0000
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وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أمس الخميس، إن كرواتيا أتمت متطلبات تطبيق مكتسبات شنغن، وهو شرط مسبق للبلاد لتكون قادرة على الانضمام إلى منطقة شنغن.، حسبما ذكرت رويترز.وأوضح المجاس في بيانه أنه منذ انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي طبقت جميع متطلبات شنغن، باستثناء رفع الضوابط على الحدود الداخلية، فيما أعلنت كرواتيا عن استعدادها لبدء تقييم شنغن في يوليو/ تموز 2015، حيث تم التقييم بعد ذلك بين عامي 2016 و2020.يذكر أن كرواتيا كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، لكنها بقيت طيلة تلك الفترة واحدة ضمن 5 دول أعضاء فيه لم تنضم بعد إلى منطقة حرية السفر التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 1985، الموقعة في مدينة شنغن في لوكسمبورغ.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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كرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن

13:04 GMT 10.12.2021
CC0 / Websi / croatia flagعلم كرواتيا
علم كرواتيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
CC0 / Websi / croatia flag
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أعلن اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن بعد أن استوفت معايير القبول.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أمس الخميس، إن كرواتيا أتمت متطلبات تطبيق مكتسبات شنغن، وهو شرط مسبق للبلاد لتكون قادرة على الانضمام إلى منطقة شنغن.، حسبما ذكرت رويترز.
وأوضح المجاس في بيانه أنه منذ انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي طبقت جميع متطلبات شنغن، باستثناء رفع الضوابط على الحدود الداخلية، فيما أعلنت كرواتيا عن استعدادها لبدء تقييم شنغن في يوليو/ تموز 2015، حيث تم التقييم بعد ذلك بين عامي 2016 و2020.
يذكر أن كرواتيا كانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، لكنها بقيت طيلة تلك الفترة واحدة ضمن 5 دول أعضاء فيه لم تنضم بعد إلى منطقة حرية السفر التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية 1985، الموقعة في مدينة شنغن في لوكسمبورغ.
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