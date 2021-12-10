https://arabic.sputniknews.com/20211210/كيف-رد-نتنياهو-على-ترامب-بعد-شتمه-له؟-1053786922.html

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على شتم الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، له واتهامه بعدم الولاء.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T15:14+0000

2021-12-10T15:14+0000

2021-12-10T15:14+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

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وقال نتنياهو في بيان حصل موقع "أكسيوس" الإخباري على نسخة منه: وكان الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق هاجم وبقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.واتهم ترامب، نتنياهو - بحسب الكتاب - بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "تبا له".كما جاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد، باراك رافيد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/ترامب-يكشف-عن-خطوة-كادت-أن-تدمر-إسرائيل-1053767159.html

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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب