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https://arabic.sputniknews.com/20211210/كيف-رد-نتنياهو-على-ترامب-بعد-شتمه-له؟-1053786922.html
كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟
كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على شتم الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، له واتهامه بعدم الولاء.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:14+0000
2021-12-10T15:14+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
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وقال نتنياهو في بيان حصل موقع "أكسيوس" الإخباري على نسخة منه: وكان الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق هاجم وبقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.واتهم ترامب، نتنياهو - بحسب الكتاب - بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "تبا له".كما جاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد، باراك رافيد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/ترامب-يكشف-عن-خطوة-كادت-أن-تدمر-إسرائيل-1053767159.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب

كيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟

15:14 GMT 10.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDالرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يناقشان اقتراح السلام في الشرق الأوسط في البيت الأبيض بواشنطن
الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يناقشان اقتراح السلام في الشرق الأوسط في البيت الأبيض بواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يناقشان اقتراح السلام في الشرق الأوسط في البيت الأبيض بواشنطن
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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رد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على شتم الرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، له واتهامه بعدم الولاء.‏
وقال نتنياهو في بيان حصل موقع "أكسيوس" الإخباري على نسخة منه:
"إنني أقدر بشدة مساهمة الرئيس ترامب الكبيرة لإسرائيل وأمنها، كما أنني أقدر أهمية التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا، وبالتالي كان من المهم بالنسبة لي أن أهنئ الرئيس القادم جو بايدن".
وكان الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق هاجم وبقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
ترامب يكشف عن خطوة كادت أن تدمر إسرائيل
08:18 GMT
واتهم ترامب، نتنياهو - بحسب الكتاب - بالخيانة ونكران الجميل، وبأنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "تبا له".
كما جاء في كتاب الصحفي الإسرائيلي الجديد، باراك رافيد، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل كبيرة من نتنياهو، بدعوى أنه لم يقف إلى جواره، رغم ما قدمه ترامب له ولإسرائيل، مستشهدا باعترافه بهضبة الجولان السورية المحتلة، ضمن السيادة الإسرائيلية، فضلا عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
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