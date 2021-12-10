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https://arabic.sputniknews.com/20211210/كيف-وبكم-قيم-المقربون-من-ترامب-قرار-فرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الجولان-المحتل؟-1053770842.html
كيف وبكم قيم المقربون من ترامب قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل؟
كيف وبكم قيم المقربون من ترامب قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل؟
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كتاب إسرائيلي جديد، عن خطوة ساعدت في بقاء بنيامين نتنياهو، سياسيا، كرئيس للوزراء في بلاده. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:44+0000
2021-12-10T09:44+0000
الجولان
ترامب
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
سوريا
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.ونقل الصحفي الإسرائيلي عن الرئيس الأمريكي السابق أنه قدم خدمات وهدايا لنتنياهو، وصفقات كبيرة أبقته أو ساهمت على بقائه في سدة الحكم في تل أبيب لولاية جديدة، أهمها قرار فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.وأكد دونالد ترامب أن هذا القرار الأمريكي الذي اتخذه كان بمثابة صفقة كبيرة، قدرها بعض المقربين بأنها كانت هدية بقيمة 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نتنياهو كان على وشك خسارة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ولكن قرار فرض السيادة على الجولان ساعد على بقائه، وهو ما ينكره نتنياهو نفسه.وشدد ترامب خلال حواره المطول مع الصحفي الإسرائيلي على أن نتنياهو قد وجه له سهام الخيانة، فور إعلانه المتلفز أو عبر شريط فيديو تهنئته للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوصوله إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الأول من العام الماضي، وهو الأمر الذي ذكره ترامب خمس مرات متتالية، في أقل من 90 دقيقة قضاها الصحفي الإسرائيلي خلال حواره مع ترامب.يشار إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد وقَّع في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2019، على مرسوم تعترف فيه بلاده بأن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من دولة إسرائيل.
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الجولان, ترامب, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, سوريا

كيف وبكم قيم المقربون من ترامب قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل؟

09:44 GMT 10.12.2021
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كتاب إسرائيلي جديد، عن خطوة ساعدت في بقاء بنيامين نتنياهو، سياسيا، كرئيس للوزراء في بلاده.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
ونقل الصحفي الإسرائيلي عن الرئيس الأمريكي السابق أنه قدم خدمات وهدايا لنتنياهو، وصفقات كبيرة أبقته أو ساهمت على بقائه في سدة الحكم في تل أبيب لولاية جديدة، أهمها قرار فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكد دونالد ترامب أن هذا القرار الأمريكي الذي اتخذه كان بمثابة صفقة كبيرة، قدرها بعض المقربين بأنها كانت هدية بقيمة 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نتنياهو كان على وشك خسارة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ولكن قرار فرض السيادة على الجولان ساعد على بقائه، وهو ما ينكره نتنياهو نفسه.
وشدد ترامب خلال حواره المطول مع الصحفي الإسرائيلي على أن نتنياهو قد وجه له سهام الخيانة، فور إعلانه المتلفز أو عبر شريط فيديو تهنئته للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوصوله إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الأول من العام الماضي، وهو الأمر الذي ذكره ترامب خمس مرات متتالية، في أقل من 90 دقيقة قضاها الصحفي الإسرائيلي خلال حواره مع ترامب.
يشار إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد وقَّع في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2019، على مرسوم تعترف فيه بلاده بأن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من دولة إسرائيل.
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