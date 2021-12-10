كيف وبكم قيم المقربون من ترامب قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل؟
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كتاب إسرائيلي جديد، عن خطوة ساعدت في بقاء بنيامين نتنياهو، سياسيا، كرئيس للوزراء في بلاده.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
היום ב-"7 ימים": דונלד טראמפ מדבר כפי שמעולם לא שמעתם, בריאיון בלעדי לספרו החדש של @BarakRavid - לא מעכל את ההפסד בבחירות ולא מאמין שנתניהו העז לברך את ביידן https://t.co/0RyDixDUF4 pic.twitter.com/ZyW7cWwGGI— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) December 10, 2021
ونقل الصحفي الإسرائيلي عن الرئيس الأمريكي السابق أنه قدم خدمات وهدايا لنتنياهو، وصفقات كبيرة أبقته أو ساهمت على بقائه في سدة الحكم في تل أبيب لولاية جديدة، أهمها قرار فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
טראמפ לא שוכח ולא סולח, לא לביידן וגם לא ליהודים שבחרו בו.— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) December 10, 2021
עכשיו הוא מדבר על הכל בראיון בלעדי ל-"7 ימים" שערך איתו @BarakRavid בספרו החדש https://t.co/0RyDixmjgu pic.twitter.com/tDeBxdy3zT
وأكد دونالد ترامب أن هذا القرار الأمريكي الذي اتخذه كان بمثابة صفقة كبيرة، قدرها بعض المقربين بأنها كانت هدية بقيمة 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نتنياهو كان على وشك خسارة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ولكن قرار فرض السيادة على الجولان ساعد على بقائه، وهو ما ينكره نتنياهو نفسه.
وشدد ترامب خلال حواره المطول مع الصحفي الإسرائيلي على أن نتنياهو قد وجه له سهام الخيانة، فور إعلانه المتلفز أو عبر شريط فيديو تهنئته للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوصوله إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الأول من العام الماضي، وهو الأمر الذي ذكره ترامب خمس مرات متتالية، في أقل من 90 دقيقة قضاها الصحفي الإسرائيلي خلال حواره مع ترامب.
בלעדי: דונלד טראמפ אומר לי בראיון כי נתניהו היה כפוי טובה ולא נאמן: "לא דיברתי איתו מאז הבחירות - שילך להזדיין". קטעים ראשונים מספרי "השלום של טראמפ" הבוקר ב-@YediotAhronot. כדי לקרוא את הראיון המלא רכשו את הספר עכשיו בהנחה (קוד קופון 7272) בקישור: https://t.co/r9lE6bIB9p pic.twitter.com/fnegEr3eaQ— Barak Ravid (@BarakRavid) December 10, 2021
يشار إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد وقَّع في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2019، على مرسوم تعترف فيه بلاده بأن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من دولة إسرائيل.