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https://arabic.sputniknews.com/20211210/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتكب-مذبحة-الصالة-الرياضية-في-قازان-لا-يعاني-من-أي-أمراض-نفسية-1053772372.html
لجنة التحقيق الروسية: مرتكب مذبحة الصالة الرياضية في قازان لا يعاني من أي أمراض نفسية
لجنة التحقيق الروسية: مرتكب مذبحة الصالة الرياضية في قازان لا يعاني من أي أمراض نفسية
قالت سفيتلانا بيترينكو، الممثل الرسمي للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن إيلناز جاليايفيف، الذي نظم المذبحة في صالة قازان للألعاب الرياضية، كان في... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:02+0000
2021-12-10T10:02+0000
روسيا
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وقالت: "وفقا لاستنتاج الفحص النفسي الشامل، تم الاعتراف بإلناز غاليافييف على أنه عاقل ويخضع للمساءلة الجنائية".في شهر مايو/أيار، فتح غاليافييف البالغ من العمر 19 عامًا، النار في صالة قازان للألعاب الرياضية، مما أسفر عن مقتل سبعة أطفال ومدربين، وإصابة أكثر من 20 شخصا.وبحسب وزارة الداخلية، تم تطويق مكان الحادثة من قبل عناصر الشرطة، واتخاذ كل الإجراءات لاعتقال الجاني.وفي وقت سابق، تعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا، في 11 مايو، إلى هجوم، فجّر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة، وأطلق النار على الموجودين فيها. وحسب السلطات المحلية، فإن الهجوم أسفر عن قتل 7 أطفال ومدرّستين وإصابة 21 شخصا بجراح. وألقت الشرطة القبض على "إلناز غاليافييف" بتهمة إطلاق النار أثناء مهاجمة المدرسة.
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لجنة التحقيق الروسية: مرتكب مذبحة الصالة الرياضية في قازان لا يعاني من أي أمراض نفسية

10:02 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Eugene Odinokovكاتدرائية كازان
كاتدرائية كازان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Eugene Odinokov
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قالت سفيتلانا بيترينكو، الممثل الرسمي للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن إيلناز جاليايفيف، الذي نظم المذبحة في صالة قازان للألعاب الرياضية، كان في كامل وعيه.
وقالت: "وفقا لاستنتاج الفحص النفسي الشامل، تم الاعتراف بإلناز غاليافييف على أنه عاقل ويخضع للمساءلة الجنائية".
في شهر مايو/أيار، فتح غاليافييف البالغ من العمر 19 عامًا، النار في صالة قازان للألعاب الرياضية، مما أسفر عن مقتل سبعة أطفال ومدربين، وإصابة أكثر من 20 شخصا.
وبحسب وزارة الداخلية، تم تطويق مكان الحادثة من قبل عناصر الشرطة، واتخاذ كل الإجراءات لاعتقال الجاني.
وفي وقت سابق، تعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا، في 11 مايو، إلى هجوم، فجّر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة، وأطلق النار على الموجودين فيها. وحسب السلطات المحلية، فإن الهجوم أسفر عن قتل 7 أطفال ومدرّستين وإصابة 21 شخصا بجراح. وألقت الشرطة القبض على "إلناز غاليافييف" بتهمة إطلاق النار أثناء مهاجمة المدرسة.
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