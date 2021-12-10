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https://arabic.sputniknews.com/20211210/لوك-أويل-تجري-تعديلات-على-الاتفاقية-مع-بتروناس-في-أذربيجان-1053774378.html
"لوك أويل" تجري تعديلات على الاتفاقية مع "بتروناس" في أذربيجان
"لوك أويل" تجري تعديلات على الاتفاقية مع "بتروناس" في أذربيجان
أجرت شركة "لوك أويل" الروسية تعديلات على الاتفاقية مع شركة "بتروناس" الماليزية بشأن تقسيم الحصص في مشروع "شاه دنيز" في أذربيجان. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:42+0000
2021-12-10T10:42+0000
2021-12-10T10:42+0000
اقتصاد
لوك أويل
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وشملت التعديلات تخفيض حصة "لوك أويل" من 15.5% إلى 9.99%، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العقد من 2.25 مليار إلى 1.45 مليار دولار.وجاء الاتفاق على هذه التغييرات بعد مفاوضات مع شركاء في مشروع "شاه دنيز"، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة في يناير/كانون الثاني 2022.وبدأت المرحلة الأولى من حقل "دنيز شاه" الإنتاج في 2006، لتضخ ما يزيد عن عشرة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز إلى أذربيجان وجورجيا وتركيا.وبدأت المرحلة الثانية الإنتاج في 2018، لتضيف 16 مليار متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز عند الذروة لتصل بإجمالي الطاقة إلى 26 مليار متر مكعب.
https://arabic.sputniknews.com/20191130/أذربيجان-تستعد-لنقل-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا--1043571724.html
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اقتصاد, لوك أويل
"لوك أويل" تجري تعديلات على الاتفاقية مع "بتروناس" في أذربيجان
أجرت شركة "لوك أويل" الروسية تعديلات على الاتفاقية مع شركة "بتروناس" الماليزية بشأن تقسيم الحصص في مشروع "شاه دنيز" في أذربيجان.
وشملت التعديلات تخفيض حصة "لوك أويل" من 15.5% إلى 9.99%، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العقد من 2.25 مليار إلى 1.45 مليار دولار.
وجاء الاتفاق على هذه التغييرات بعد مفاوضات مع شركاء في
مشروع "شاه دنيز"
، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة في يناير/كانون الثاني 2022.
وبدأت المرحلة الأولى من
حقل "دنيز شاه"
الإنتاج في 2006، لتضخ ما يزيد عن عشرة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز إلى أذربيجان وجورجيا وتركيا.
وبدأت المرحلة الثانية الإنتاج في 2018، لتضيف 16 مليار متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز عند الذروة لتصل بإجمالي الطاقة إلى 26 مليار متر مكعب.
30 نوفمبر 2019, 11:27 GMT