ماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق

وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "اسوشيتد برس"، قال خلالها إن "الولايات المتحدة ستبقي على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور".كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.وقال ماكنزي بهذا الصدد: "الميليشيات تريد حقا أن تغادر جميع القوات الأمريكية العراق، لكن كل القوات الأمريكية لن تغادر، وذلك قد يثير ردة فعل عنيفة"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تريد وجود القوات الأمريكية في البلاد وطالما يريدون ذلك ويمكننا الاتفاق سنكون هناك".
كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".
اصدر التحالف الدولي (قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب) اليوم، 9 ديسمبر، بيان بشأن "أكتمال الدور القتالي في العراق، ودعوة من العراق أكددت مجدداً تقديم المشورة والمساعدة والتمكين". يمكنكم الإطلاع على تفاصيله في التغريدة ادناه⬇️ https://t.co/RgU1l4EIak
كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.
وقال ماكنزي بهذا الصدد: "الميليشيات تريد حقا أن تغادر جميع القوات الأمريكية العراق، لكن كل القوات الأمريكية لن تغادر، وذلك قد يثير ردة فعل عنيفة"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تريد وجود القوات الأمريكية في البلاد وطالما يريدون ذلك ويمكننا الاتفاق سنكون هناك".