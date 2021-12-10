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ماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق
ماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق
أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحافظ على عدد قواتها في العراق في المستقبل المنظور. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:28+0000
2021-12-10T07:28+0000
العراق
الولايات المتحدة
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وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "اسوشيتد برس"، قال خلالها إن "الولايات المتحدة ستبقي على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور".كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.وقال ماكنزي بهذا الصدد: "الميليشيات تريد حقا أن تغادر جميع القوات الأمريكية العراق، لكن كل القوات الأمريكية لن تغادر، وذلك قد يثير ردة فعل عنيفة"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تريد وجود القوات الأمريكية في البلاد وطالما يريدون ذلك ويمكننا الاتفاق سنكون هناك".
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العراق, الولايات المتحدة

ماكنزي: القوات الأمريكية باقية في العراق

07:28 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pirogov / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pirogov
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أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحافظ على عدد قواتها في العراق في المستقبل المنظور.
وجاءت تصريحات ماكنزي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "اسوشيتد برس"، قال خلالها إن "الولايات المتحدة ستبقي على 2500 عنصر من قواتها في العراق في المستقبل المنظور".
كما أضاف ماكنزي: "بالرغم من انتقال القوات الأمريكية في العراق إلى مهمة غير قتالية، فإن الجيش سيواصل تقديم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى للبلاد في الحرب ضد إرهابيي "داعش".
كما حذّر ماكنزي من احتمال زيادة الهجمات على القوات الأمريكية والعراقية في ديسمبر/كانون الأول.
وقال ماكنزي بهذا الصدد: "الميليشيات تريد حقا أن تغادر جميع القوات الأمريكية العراق، لكن كل القوات الأمريكية لن تغادر، وذلك قد يثير ردة فعل عنيفة"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تريد وجود القوات الأمريكية في البلاد وطالما يريدون ذلك ويمكننا الاتفاق سنكون هناك".
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