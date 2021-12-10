ما دلالات ترأس سوريا لـ"أوابك"؟

تترأس سوريا منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، العام القادم، كما ستستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في عام 2024.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، عوني الحمصي لـ"قوانين الاقتصاد":اللؤلؤ بديل النفط في البحرينتعتزم البحرين إحياء صناعة اللؤلؤ القديمة كمصدر للإيرادات بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي.حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن البحريني، فادي عاكوم لـ"قوانين الاقتصاد":
نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": البحرين تتجه لإحياء صناعة اللؤلؤ كبديل للنفط؛ لأول مرة منذ الأزمة... سوريا تترأس "أوابك" وتستضيف مؤتمرا للطاقة؛ مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للدولار؛ بيلاروسيا ترد على العقوبات الغربية بفرض حظر غذائي.
تترأس سوريا منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، العام القادم، كما ستستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في عام 2024.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، عوني الحمصي لـ"قوانين الاقتصاد":
"قبول رئاسة سوريا للمنظمة له مؤشرات مهمة أولها الانفتاح العربي على دمشق التي تعاني من نقص في النفط والغاز وتتعرض لسرقة موصوفة لثرواتها الطبيعية ولهاتين المادتين أيضا، ومن الضروري أن يترجم انضمام سوريا للمنظمة على أرض الواقع من خلال دعم المنظمة لها في استعادة ثرواتها واستثمارها بما يعود بالفائدة عليها، وربما يكون لهذا القرار نتائج مباشرة على الاقتصاد السوري."
اللؤلؤ بديل النفط في البحرين
تعتزم البحرين إحياء صناعة اللؤلؤ القديمة كمصدر للإيرادات بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن البحريني، فادي عاكوم لـ"قوانين الاقتصاد":
"لا يمكن أن تستعيض البحرين عن النفط، ولكن إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ فكرة هامة جدا مع تنامي الطلب العالمي على هذه المادة وأعتقد أن هناك توجه خليجي للاستفادة من هذه الثروة التي تعدت كونها مادة للزينة وأصبحت تدخل في الكثير من الصناعات كديكور المنازل."