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https://arabic.sputniknews.com/20211210/مباحثات-بين-فرنسا-والناتو-بشأن-مسألة-الردع-النووي-1053780494.html
مباحثات بين فرنسا والناتو بشأن مسألة الردع النووي
مباحثات بين فرنسا والناتو بشأن مسألة الردع النووي
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، أن الوفد الفرنسي الذي ضم وزير الخارجية، ناقش مسألة الردع النووي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:41+0000
2021-12-10T12:41+0000
2021-12-10T12:41+0000
العالم
فرنسا
الناتو
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وجاءت تصريحات بارلي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قالت خلاله: "من بين الموضوعات التي ناقشناها اليوم دور الردع النووي في دفاعاتنا".وأضافت بارلي، قائلة: " النقاش هو في سياق وضع استراتيجي متدهور وغير مستقر، نحتاج إلى قدرات نووية أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على السلام ومنع الأعمال العدوانية". كما شددت بارلي على ضرورة تعزيز ضبط التسلح لمنع انتشار الأسلحة النووية.
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العالم, فرنسا, الناتو
مباحثات بين فرنسا والناتو بشأن مسألة الردع النووي
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، أن الوفد الفرنسي الذي ضم وزير الخارجية، ناقش مسألة الردع النووي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وجاءت تصريحات بارلي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قالت خلاله: "من بين الموضوعات التي ناقشناها اليوم دور الردع النووي في دفاعاتنا".
وأضافت بارلي، قائلة: " النقاش هو في سياق وضع استراتيجي متدهور وغير مستقر،
نحتاج إلى قدرات نووية
أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على السلام ومنع الأعمال العدوانية".
كما شددت بارلي على ضرورة تعزيز ضبط التسلح لمنع انتشار الأسلحة النووية.