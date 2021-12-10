متجر "غوغل بلاي" يعلن عن خطوة مهمة خاصة بمستخدمي "ويندوز" في 2022‏

وقال المسوؤلون التنفيذيون في "غوغل" خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021، اليوم الجمعة، أنه مع حلول 2022، ستكون ألعاب متجر "غوغل بلاي" متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام "ويندوز"، بعد أن كانت متاحة على أجهزة "أندرويد" و"كروم أو إس".أشار مدير المنتج في "غوغل"، غريغ هارتريل، إلى أن "اللاعبين سيتمكنون من تجربة ألعابهم المفضلة على "غوغل بلاي" على المزيد من الأجهزة: التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز "كروم بوك"، وقريبا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.ونوهت شركة "غوغل" في إعلانها إلى أن "هذه ليست شراكة بينها وبين ويندوز"، وإنما هي منتج جديد تماما، والذي صممته "غوغل" ويجلب أفضل ألعاب "غوغل بلاي" إلى المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية".وأردف: "يسعدنا توسيع نظامنا الأساسي للاعبين للاستمتاع أكثر بألعاب "أندرويد" المفضلة لديهم".ولم تكشف "غوغل" في حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021 عن المزيد من التفاصيل بشأن توفير ألعاب "غوغل بلاي" على حواسيب "ويندوز".
أعلن متجر "غوغل" للتطبيقات "غوغل بلاي"عن نبأ سار لجميع مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز".
وقال المسوؤلون التنفيذيون في "غوغل" خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021، اليوم الجمعة، أنه مع حلول 2022، ستكون ألعاب متجر "غوغل بلاي" متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام "ويندوز"، بعد أن كانت متاحة على أجهزة "أندرويد" و"كروم أو إس".
أشار مدير المنتج في "غوغل"، غريغ هارتريل، إلى أن "اللاعبين سيتمكنون من تجربة ألعابهم المفضلة على "غوغل بلاي" على المزيد من الأجهزة: التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز "كروم بوك"، وقريبا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.
ونوهت شركة "غوغل" في إعلانها إلى أن "هذه ليست شراكة بينها وبين ويندوز"، وإنما هي منتج جديد تماما، والذي صممته "غوغل" ويجلب أفضل ألعاب "غوغل بلاي" إلى المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية".
وأردف: "يسعدنا توسيع نظامنا الأساسي للاعبين للاستمتاع أكثر بألعاب "أندرويد" المفضلة لديهم".
ولم تكشف "غوغل" في حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2021 عن المزيد من التفاصيل بشأن توفير ألعاب "غوغل بلاي" على حواسيب "ويندوز".