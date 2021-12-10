مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الإثيوبي العادية الثانية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأشار المجلس إلى أن إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية إذا تم انتخابها خلال الانتخابات العامة السادسة كانت إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية، من خلال المشاورات والمناقشات الوطنية الشاملة.ويهدف تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى جلب مؤسسة مستقلة وذات مصداقية لإجراء حوار وطني شامل يشمل النخب السياسية ذات النهج المتنوعة تجاه القضايا الوطنية الرئيسية والجمهور بشكل عام.وخلال الجلسة، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا، بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.وأكد أحمد الأسبوع الماضي، أنه "لن يوقف شيء الجيش الإثيوبي، وسيتم تدمير العدو بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.واستعادت حكومة آبي أحمد خلال الفترة الماضية عددا من المناطق الاستراتيجية من قبضة جبهة تحرير تيغراي.يشار إلى أن إثيوبيا تشهد منذ أشهر قتالا وأحداث عنف اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الرغم من استعادة الحكومة الإثيوبية بعض المناطق.
وأشار المجلس إلى أن إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية إذا تم انتخابها خلال الانتخابات العامة السادسة كانت إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية، من خلال المشاورات والمناقشات الوطنية الشاملة.