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مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني
مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني
وافق مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة، آبي أحمد، اليوم الجمعة، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار ‏الوطني.‏ 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T14:25+0000
2021-12-10T14:25+0000
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الإثيوبي العادية الثانية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأشار المجلس إلى أن إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية إذا تم انتخابها خلال الانتخابات العامة السادسة كانت إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية، من خلال المشاورات والمناقشات الوطنية الشاملة.ويهدف تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى جلب مؤسسة مستقلة وذات مصداقية لإجراء حوار وطني شامل يشمل النخب السياسية ذات النهج المتنوعة تجاه القضايا الوطنية الرئيسية والجمهور بشكل عام.وخلال الجلسة، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا، بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.وأكد أحمد الأسبوع الماضي، أنه "لن يوقف شيء الجيش الإثيوبي، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.‏واستعادت حكومة آبي أحمد خلال الفترة الماضية عددا من المناطق الاستراتيجية من قبضة جبهة تحرير تيغراي.يشار إلى أن إثيوبيا تشهد منذ أشهر قتالا وأحداث عنف اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الرغم من استعادة الحكومة الإثيوبية بعض المناطق.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/رئيس-وزراء-إثيوبيا-بعد-استعادة-مناطق-رئيسية-سوف-يتم-تدمير-العدو-بالكامل-قريبا-1053655208.html
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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد

مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع إعلان تشكيل هيئة الحوار الوطني

14:25 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Mulugeta Ayeneرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Mulugeta Ayene
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وافق مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة، آبي أحمد، اليوم الجمعة، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار ‏الوطني.‏
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الإثيوبي العادية الثانية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار المجلس إلى أن إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية إذا تم انتخابها خلال الانتخابات العامة السادسة كانت إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية، من خلال المشاورات والمناقشات الوطنية الشاملة.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
رئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
7 ديسمبر, 09:24 GMT
ويهدف تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى جلب مؤسسة مستقلة وذات مصداقية لإجراء حوار وطني شامل يشمل النخب السياسية ذات النهج المتنوعة تجاه القضايا الوطنية الرئيسية والجمهور بشكل عام.
وخلال الجلسة، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن مباشرة رئيس الوزراء آبي أحمد مهام منصبه مجددا، بعد انتهاء المرحلة الأولى من قتاله ضد قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.
وأكد أحمد الأسبوع الماضي، أنه "لن يوقف شيء الجيش الإثيوبي، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل"، وذلك بعد استعادة مناطق رئيسية من جبهة تحرير تيغراي.‏
واستعادت حكومة آبي أحمد خلال الفترة الماضية عددا من المناطق الاستراتيجية من قبضة جبهة تحرير تيغراي.
يشار إلى أن إثيوبيا تشهد منذ أشهر قتالا وأحداث عنف اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الرغم من استعادة الحكومة الإثيوبية بعض المناطق.
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