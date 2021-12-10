https://arabic.sputniknews.com/20211210/محلل-سياسي-أفغاني-يكشف-عن-بؤرة-تنافس-بين-الإمارات-وقطر-في-بلاده-1053790161.html

محلل سياسي أفغاني يكشف عن "بؤرة تنافس" بين الإمارات وقطر في بلاده

محلل سياسي أفغاني يكشف عن "بؤرة تنافس" بين الإمارات وقطر في بلاده

قال رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات عبد الجبار بهير، إن هناك تنافسا بين الإمارات وقطر في بلاده، برز عقب سيطرة حركة "طالبان" على الحكم. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T16:44+0000

2021-12-10T16:44+0000

2021-12-10T16:46+0000

العالم العربي

الإمارات

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1049863016_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_eb634201e0b21090424f0b6ac8860804.jpg

وأوضح بهير، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن ذلك التنافس ظهر بشكل ملحوظ في تأمين مطار كابول، الذي كانت هناك مناشدة دولية لتأمينه من أجل إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي.بالنسبة لموقف قطر، فقد كان واضحا قبل شهرين بحسب المحلل الأفغاني، إذ أجرى وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى أفغانستان، أعرب بعدها عن عدم استطاعة الدوحة تأمين أو تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن مطار كابول في حالة ألا يكون هناك اتفاقات واضحة.وهذه التصريحات، فسرها بهير بأنها إشارة من قطر على أنهم لا يريدون العمل بشكل مشترك مع الإمارات، لأن الإمارات كانت قد تعاقدت مع الحكومة السابقة على تأمين 4 مطارات بينها مطارا كابول وقندهار، ولا تزال تؤمّنها بالفعل.ورغم أن الإمارات لديها علاقة ودية مع "طالبان" بحسب المحلل الأفغاني بهير، لكنها لم تعترف بها حتى الآن كما إن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة تخضع لإعادة نظر.وأضاف أن هناك توافقا بين حركة "طالبان" وقطر على تأمين مطار كابل وإعادة خدماته بشكل عادي، لكن هناك شركة إماراتية تتولى خدمات المطار حيث يوجد مسلحون إماراتيون لتأمينه، من دون آلية واضحة للمستقبل ولا لدور قطر في تأمين المطار.ويرى المحلل السياسي أن قطر متواجدة في بلاده بقوة، إذ كان لها دور قوي في المحادثات التي جمعت الحكومة السابقة وحركة طالبان من جهة ووالولايات المتحدة من جهة، لكن الإمارات لها دور ريادي أيضا، حيث لها استثمارات سابقة، كما عقدت اتفاقيات في مختلفة الجوانب الأفغانية، وهناك جامعات تدعمها أبوظبي مثل جامعة الشيخ زايد، إضافة إلى الاستثمار في مجالات الاقتصاد والتنمية.وتوقع المحلل السياسي الأفغاني أن يكون لقطر دور مهم في أفغانستان الفترة المقبلة في ظل العلاقات الأمريكية القطرية، لكنه يرى أن الفترة القادمة سيتضح خلالها دور الدولتين الإمارات في ظل عدم اعتراف أي منهما بشرعية حركة "طالبان". ولفت إلى أن الدول العربية لها موقف تراعي فيه رؤية المجتمع الدولي خاصة أمريكا، وتنتظر معرفة الآلية التي تضمن أمن الدولة وثقة العلاقات بين الحركة والمجتمع الدولي وكيف ستتعامل مع مختلف القضايا، مع أهمية ضمان ألا تكون ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.وكانت حركة "طالبان" سيطرت على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاما على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

https://arabic.sputniknews.com/20211013/وزير-خارجية-قطر-يجب-التواصل-مع-الجهة-التي-تحكم-أفغانستان-أيا-كانت-1050425836.html

https://arabic.sputniknews.com/20210903/الإمارات-ترسل-مساعدات-غذائية-وطبية-عاجلة-إلى-أفغانستان-1050028367.html

الإمارات

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الإمارات, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار قطر اليوم