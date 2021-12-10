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https://arabic.sputniknews.com/20211210/محمد-بن-سلمان-يغادر-البحرين-ويصدر-بيانا-مشتركا-تضمن-إجراءات-لمصلحة-لبنان-فيديو-1053783717.html
محمد بن سلمان يغادر البحرين ويصدر بيانا مشتركا تضمن إجراءات لإصلاح لبنان.. فيديو
محمد بن سلمان يغادر البحرين ويصدر بيانا مشتركا تضمن إجراءات لإصلاح لبنان.. فيديو
غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:35+0000
2021-12-10T14:05+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
لبنان
محمد بن سلمان
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وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.كما أكد البيان حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة كحزب الله الإرهابي ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات، بحسب البيان.وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.كما أكد أن الزيارة أتت في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، قال إن تبادل عودة السفراء بين دول الخليج ولبنان رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".وأفصح الوزير عن مداولاته مع الدبلوماسيين الغربيين، قائلا: "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الأربع التي قمت بها أن هناك تفهما بأن الذراع العسكري لحزب الله إقليمي ولكن هل من الضروري أن يهاجموا السعودية؟".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, لبنان, محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يغادر البحرين ويصدر بيانا مشتركا تضمن إجراءات لإصلاح لبنان.. فيديو

13:35 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 14:05 GMT 10.12.2021)
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVEولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE
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غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت.
وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.
كما أكد البيان حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة كحزب الله الإرهابي ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات، بحسب البيان.
وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.
كما أكد أن الزيارة أتت في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، قال إن تبادل عودة السفراء بين دول الخليج ولبنان رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".
وأفصح الوزير عن مداولاته مع الدبلوماسيين الغربيين، قائلا: "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الأربع التي قمت بها أن هناك تفهما بأن الذراع العسكري لحزب الله إقليمي ولكن هل من الضروري أن يهاجموا السعودية؟".
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