مدرب جالاتا سراي: النادي سيفعل بند شراء مصطفى محمد... فيديو

وأعلن تريم في تصريحات متلفزة، بعد مباراة لاتسيو في الدوري الأوروبي، أنه تواصل مع رئيس النادي، من أجل تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد.وأشار مدرب جالاتا سراي إلى أن "النادي سيستخدم البند الموجود في عقد مصطفى محمد، خاصة وأن الفريق يحتاج لخدماته الفترة المقبلة".يشار إلى أن آخر موعد لجالاتا سراي لتفعيل بند الشراء في عقد مصطفي محمد في مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، مقابل 4 مليون دولار.وتصدّر جالاتا سراي التركي، بمشاركة مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، المجموعة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي.وتأهل النادي التركي مباشرة للدور ثمن النهائي من منافسات البطولة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه لاتسيو الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مباريات الدوري الأوروبي.جدير بالذكر أن نادي الزمالك رغب في عودة مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه يحتاج لمهاجم في الفترة الحالية، بالإضافة إلى عدم تعاقد الزمالك مع لاعبين في الفترة الحالية، بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنعه من القيد لمدة فترتين.
كشف فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، موقف اللاعب المصري، مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من نادي الزمالك.
وأعلن تريم في تصريحات متلفزة، بعد مباراة لاتسيو في الدوري الأوروبي، أنه تواصل مع رئيس النادي، من أجل تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد.
Fatih Terim: "Mostafa Mohamed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Gedson'un durumuna bakılıyor, öyle diyelim. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil ama uğraşıyoruz." pic.twitter.com/f04in5ewpX
وتأهل النادي التركي مباشرة للدور ثمن النهائي من منافسات البطولة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه لاتسيو الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مباريات الدوري الأوروبي.
جدير بالذكر أن نادي الزمالك رغب في عودة مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه يحتاج لمهاجم في الفترة الحالية، بالإضافة إلى عدم تعاقد الزمالك مع لاعبين في الفترة الحالية، بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنعه من القيد لمدة فترتين.