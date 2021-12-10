https://arabic.sputniknews.com/20211210/مدرب-جالاتا-سراي-النادي-سيفعل-بند-شراء-مصطفى-محمد-فيديو-1053763410.html

مدرب جالاتا سراي: النادي سيفعل بند شراء مصطفى محمد... فيديو

مدرب جالاتا سراي: النادي سيفعل بند شراء مصطفى محمد... فيديو

كشف فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، موقف اللاعب المصري، مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من نادي الزمالك. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T07:14+0000

2021-12-10T07:14+0000

2021-12-10T07:14+0000

أخبار الزمالك اليوم

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وأعلن تريم في تصريحات متلفزة، بعد مباراة لاتسيو في الدوري الأوروبي، أنه تواصل مع رئيس النادي، من أجل تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد.وأشار مدرب جالاتا سراي إلى أن "النادي سيستخدم البند الموجود في عقد مصطفى محمد، خاصة وأن الفريق يحتاج لخدماته الفترة المقبلة".يشار إلى أن آخر موعد لجالاتا سراي لتفعيل بند الشراء في عقد مصطفي محمد في مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، مقابل 4 مليون دولار.وتصدّر جالاتا سراي التركي، بمشاركة مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، المجموعة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي.وتأهل النادي التركي مباشرة للدور ثمن النهائي من منافسات البطولة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه لاتسيو الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مباريات الدوري الأوروبي.جدير بالذكر أن نادي الزمالك رغب في عودة مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه يحتاج لمهاجم في الفترة الحالية، بالإضافة إلى عدم تعاقد الزمالك مع لاعبين في الفترة الحالية، بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنعه من القيد لمدة فترتين.

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