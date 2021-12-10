https://arabic.sputniknews.com/20211210/مسؤول-أمريكي-واشنطن-قد-تتخذ-إجراءات-ضد-موسكو-تتجاوز-الإجراءات-المعتمدة-سابقا-بشأن-الوضع-الأوكراني-1053761325.html

مسؤول أمريكي: واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد موسكو تتجاوز الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الوضع الأوكراني

مسؤول أمريكي: واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد موسكو تتجاوز الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الوضع الأوكراني

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن واشنطن قد تتخذ إجراءات تتجاوز الإجراءات التي تم اعتمادها سابقًا ضد موسكو بشأن الوضع الأوكراني. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T00:40+0000

2021-12-10T00:40+0000

2021-12-10T00:40+0000

روسيا

أمريكا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الجمعة: "أوضح (الرئيس جو بايدن) أن الولايات المتحدة، بالتشاور مع شركائها الأوروبيين، تسعى إلى اتخاذ مجموعة قوية جدًا من العقوبات الاقتصادية".وأضاف: "أعتقد أن بعضها سيشمل مجالات جديدة لم يتم التطرق إليها في الماضي".هذا وناقش الرئيسان الأمريكي والأوكراني، جو بايدن، وفولوديمير زيلنسكي، لمدة ساعة ونصف، مسألة حل الصراع في دونباس، وتنفيذ إصلاحات في أوكرانيا، فضلا عن تأكيد واشنطن لكييف، تقديم المساعدات لها لتكون مستعدة "للرد في أي وقت".كما عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".يشار إلى أن دول اغربية أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/البيت-الأبيض-بايدن-يجدد-التزام-واشنطن-بسيادة-الأراضي-الأوكرانية-1053761176.html

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