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مسؤول في "الصحة العالمية" يدعو مصنعي اللقاحات لأن يكونوا أكثر شفافية
مسؤول في "الصحة العالمية" يدعو مصنعي اللقاحات لأن يكونوا أكثر شفافية
دعا بروس إيلوارد ، مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مصنعي اللقاحات حول العالم لأن يكونوا أكثر شفافية.. على حد تعبيره. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T06:43+0000
2021-12-10T06:43+0000
منظمة الصحة العالمية
سلالة كورونا الجديدة
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وأكد المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس يحتاج إلى قواعد إضافية لمنع الدول المتقدمة أو تلك التي تنتج اللقاحات من الفشل في الاحتياط.وأوضح بروس أن كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "غافي"، عانى كثيرا، معللا بأن "الاقتصادات المتقدمة تستخدم قدراتها الشرائية لتوجيه عمليات تسليم اللقاحات، بينما فضلت البلدان المنتجة إعطاء الأولوية للاحتياجات الوطنية".تصريحات مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جاءت على هامش اجتماعات الجانب المالي لمجموعة العشرين في بالي.وشدد بروس على أنه "لا يمكنك تطعيم جزء من العالم وإبقاء الدول الأقل نموا تنتظر".ولذا ناشد بروس صانعي اللقاحات، قائلا: "على صانعي اللقاحات أن يكونوا أكثر شفافية"، موضحا أن عليهم "تحديد عدد جرعات اللقاح التي يتم إرسالها وإلى من وأين ومتى. إذا لم تكن لدينا هذه المعلومات ، فلا يمكننا التنبؤ بشكل صحيح".وقال: "بينما قيل إن (أوميكرون) لا يسبب الكثير من الوفيات، فإننا لا نعرف... إنه متغير جديد وليس هناك الكثير من التسلسل الذي يعطينا أي أدلة على مدى خطورته".
https://arabic.sputniknews.com/20210726/اتفاق-بين-البنك-الدولي-وكوفاكس-لتسريع-التطعيم-في-الدول-النامية-1049671326.html
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منظمة الصحة العالمية, سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

مسؤول في "الصحة العالمية" يدعو مصنعي اللقاحات لأن يكونوا أكثر شفافية

06:43 GMT 10.12.2021
© Sputnik . MARIEM GDIRتونس تتسلم دفعة من لقاحات "فايزر" ضمن مبادرة "كوفاكس"
تونس تتسلم دفعة من لقاحات فايزر ضمن مبادرة كوفاكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . MARIEM GDIR
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دعا بروس إيلوارد ، مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مصنعي اللقاحات حول العالم لأن يكونوا أكثر شفافية.. على حد تعبيره.
وأكد المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن برنامج كوفاكس يحتاج إلى قواعد إضافية لمنع الدول المتقدمة أو تلك التي تنتج اللقاحات من الفشل في الاحتياط.
سوريا - كورونا.. لقاح سبوتنيك V يجري في دماء السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2021
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وأوضح بروس أن كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "غافي"، عانى كثيرا، معللا بأن "الاقتصادات المتقدمة تستخدم قدراتها الشرائية لتوجيه عمليات تسليم اللقاحات، بينما فضلت البلدان المنتجة إعطاء الأولوية للاحتياجات الوطنية".
تصريحات مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جاءت على هامش اجتماعات الجانب المالي لمجموعة العشرين في بالي.
وشدد بروس على أنه "لا يمكنك تطعيم جزء من العالم وإبقاء الدول الأقل نموا تنتظر".
ولذا ناشد بروس صانعي اللقاحات، قائلا: "على صانعي اللقاحات أن يكونوا أكثر شفافية"، موضحا أن عليهم "تحديد عدد جرعات اللقاح التي يتم إرسالها وإلى من وأين ومتى. إذا لم تكن لدينا هذه المعلومات ، فلا يمكننا التنبؤ بشكل صحيح".
وقال: "بينما قيل إن (أوميكرون) لا يسبب الكثير من الوفيات، فإننا لا نعرف... إنه متغير جديد وليس هناك الكثير من التسلسل الذي يعطينا أي أدلة على مدى خطورته".
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