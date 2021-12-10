مصر تسجل تراجع في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 366634 من ضمنهم 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة". ومنتصف الشهر الماضي، تسلمت مصر مليون و611 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس".و مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل. أكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها لم تسجل أية إصابة بمتحوّر "أوميكرون" على أراضيها حتى الآن، مشيرة إلى بدء السلطات إجراء تحاليل للقادمين من دول ظهر فيها المتحوّر الجديد من فيروس كورونا المستجد.
و مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل.
أكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها لم تسجل أية إصابة بمتحوّر "أوميكرون" على أراضيها حتى الآن، مشيرة إلى بدء السلطات إجراء تحاليل للقادمين من دول ظهر فيها المتحوّر الجديد من فيروس كورونا المستجد.