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مصر تسجل تراجع في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا
مصر تسجل تراجع في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا
سجلت وزارة الصحة المصرية 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة يوم الخميس انخفاضا من 909 إصابات و56 وفاة في اليوم السابق. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T01:25+0000
2021-12-10T01:25+0000
مصر
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 366634 من ضمنهم 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة". ومنتصف الشهر الماضي، تسلمت مصر مليون و611 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس".و مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل. أكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها لم تسجل أية إصابة بمتحوّر "أوميكرون" على أراضيها حتى الآن، مشيرة إلى بدء السلطات إجراء تحاليل للقادمين من دول ظهر فيها المتحوّر الجديد من فيروس كورونا المستجد.
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مصر, فيروس كورونا

مصر تسجل تراجع في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا

01:25 GMT 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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سجلت وزارة الصحة المصرية 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة يوم الخميس انخفاضا من 909 إصابات و56 وفاة في اليوم السابق.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 366634 من ضمنهم 304747 حالة تم شفاؤها، و20919 حالة وفاة".
ومنتصف الشهر الماضي، تسلمت مصر مليون و611 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا
أمس, 13:21 GMT
و مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي رُصد حديثًا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفش محتمل.
أكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنها لم تسجل أية إصابة بمتحوّر "أوميكرون" على أراضيها حتى الآن، مشيرة إلى بدء السلطات إجراء تحاليل للقادمين من دول ظهر فيها المتحوّر الجديد من فيروس كورونا المستجد.
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