مصر... رسالة من انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

جاء ذلك في منشور لانتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وقالت قرينة الرئيس المصري: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات".وأضافت: "وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".
وقالت قرينة الرئيس المصري: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات".
وأضافت: "وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".