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مصر... رسالة من انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
مصر... رسالة من انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة استطاعت توفير حياة كريمة لكل المصريين. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:48+0000
2021-12-10T10:48+0000
اليوم العالمي لحقوق الانسان
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك في منشور لانتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وقالت قرينة الرئيس المصري: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات".وأضافت: "وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".
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اليوم العالمي لحقوق الانسان, أخبار مصر الآن

مصر... رسالة من انتصار السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

10:48 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDانتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الدولة استطاعت توفير حياة كريمة لكل المصريين.
جاء ذلك في منشور لانتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت قرينة الرئيس المصري: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات".
وأضافت: "وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".
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