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https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقاتلة-سو-30-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-أمريكية-1053787796.html
مقاتلة "سو-30" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
مقاتلة "سو-30" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
أعلن مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي التابع لوزارة الدفاع، أن مقاتلة من طراز "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الأسود، ومنعتها من... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:25+0000
2021-12-10T15:25+0000
2021-12-10T15:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الأسود
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وجاء في بيان المركز: "رصدت محطات الرادار الروسية، اليوم الجمعة، 10 ديسمبر/كانون الأول، هدفا جويا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "وحدد طاقم المقاتلة الروسية "سو-30" الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "R-8A" ورافقها فوق البحر الأسود".وتابع البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى المطار، ولم يتم انتهاك حدود الدولة".وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/الدفاع-مقاتلات-روسية-تمنع-طائرات-استطلاع-أمريكية-من-انتهاك-حدود-الدولة-فوق-البحر-الأسود-1053525436.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البحر الأسود
مقاتلة "سو-30" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
أعلن مركز تحكم الدفاع الوطني الروسي التابع لوزارة الدفاع، أن مقاتلة من طراز "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق البحر الأسود، ومنعتها من انتهاك المجال الجوي لروسيا الاتحادية.
وجاء في بيان المركز: "
رصدت محطات الرادار الروسية
، اليوم الجمعة، 10 ديسمبر/كانون الأول، هدفا جويا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "وحدد طاقم المقاتلة الروسية "سو-30" الهدف الجوي على أنه
طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية
من طراز "R-8A" ورافقها فوق البحر الأسود".
وتابع البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى المطار، ولم يتم انتهاك حدود الدولة".
وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.