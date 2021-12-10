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https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-راعي-أغنام-هندي-بـنطحة-خروف-في-الكويت-1053765429.html
مقتل راعي أغنام هندي بـ"نطحة" خروف في الكويت
مقتل راعي أغنام هندي بـ"نطحة" خروف في الكويت
لقي راعي أغنام هندي الجنسية مصرعه إثر تلقيه "نطحة" من خروف في إحدى مزارع تربية الماشية في الكويت. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:37+0000
2021-12-10T07:37+0000
2021-12-10T07:37+0000
مجتمع
أخبار الكويت اليوم
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وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، وأضاف أنه تم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة. ووفقا للصحيفة، فقد سجلت القضية "قتل خطأ".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الكويت اليوم
مقتل راعي أغنام هندي بـ"نطحة" خروف في الكويت
لقي راعي أغنام هندي الجنسية مصرعه إثر تلقيه "نطحة" من خروف في إحدى مزارع تربية الماشية في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي
" الكويتية،
قال كفيله إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه حيث جاءت الضربة في الرأس.
وأضاف أنه تم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة.
ووفقا للصحيفة، فقد سجلت القضية "قتل خطأ".