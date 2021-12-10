تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك
https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-ما-لا-يقل-عن-49-في-حادث-انقلاب-مقطورة-بالمكسيك-1053762258.html
مقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك
مقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك
قال مكتب المدعي العام المحلي في ولاية تشياباس إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد اصطدام شاحنة كانوا يختبئون فيها بجدار وانقلابها في المكسيك يوم الخميس ارتفع... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T02:55+0000
2021-12-10T03:50+0000
المكسيك
مهاجرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050771026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7728d5f03654ca11c6929b81452768d.jpg
وقال المكتب في بيان: "لقي 53 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة"، بحسب وكالة فرنس برس. ولم يحدد مكتب المدعي العام جنسيات المتوفين، لكن السلطات الإقليمية قالت في السابق إن الغالبية من الغواتيماليين.وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، لقوا حتفهم في حادث تعرضت له مقطورة في ولاية تشياباس المكسيكية الجنوبية في واحد من أسوأ حوادث الطرق التي شهدها البلد في السنوات القليلة الماضية.وقال لويس مانويل جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز.وأظهرت صور لرويترز مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.وأضاف جارسيا الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون ميلينيو المحلي أن الوفيات تشمل رجالا ونساء وأطفالا.وقال إن 58 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى في المنطقة. وبعض المصابين في حالة حرجة.ويمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050771026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b07e90ad449063e3ec5405d430ce450e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك, مهاجرين

مقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك

02:55 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 03:50 GMT 10.12.2021)
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Imagesحادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021
حادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Images
تابعنا عبر
قال مكتب المدعي العام المحلي في ولاية تشياباس إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد اصطدام شاحنة كانوا يختبئون فيها بجدار وانقلابها في المكسيك يوم الخميس ارتفع إلى 53 مهاجرا.
وقال المكتب في بيان: "لقي 53 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة"، بحسب وكالة فرنس برس.
ولم يحدد مكتب المدعي العام جنسيات المتوفين، لكن السلطات الإقليمية قالت في السابق إن الغالبية من الغواتيماليين.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، لقوا حتفهم في حادث تعرضت له مقطورة في ولاية تشياباس المكسيكية الجنوبية في واحد من أسوأ حوادث الطرق التي شهدها البلد في السنوات القليلة الماضية.
وقال لويس مانويل جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز.
وأظهرت صور لرويترز مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.
وأضاف جارسيا الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون ميلينيو المحلي أن الوفيات تشمل رجالا ونساء وأطفالا.
وقال إن 58 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى في المنطقة. وبعض المصابين في حالة حرجة.
ويمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:55 GMTمقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك
02:47 GMTبلينكن يجدد التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية
01:53 GMTأمريكا "غاضبة" من جيش ميانمار بعد تقارير "موثوقة" عن قتل 11 شخصا على أيدي جنود
01:25 GMTمصر تسجل تراجع في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا
00:40 GMTمسؤول أمريكي: واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد موسكو تتجاوز الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الوضع الأوكراني
00:03 GMTالبيت الأبيض: بايدن يجدد التزام واشنطن بسيادة الأراضي الأوكرانية
أمستسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في الأردن
أمسمجلس العاصمة الأمريكية يقرر تسمية شارع السفارة السعودية باسم خاشقجي
أمستحقيق رفيع المستوى يكشف: مروحية رئيس الأركان الهندي تحطمت قبل موعد هبوطها
أمسوكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
أمسواشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
أمسسفينة البحرية الأوكرانية تتراجع بعد تحذيرات روسية من دخول مضيق كيرتش
أمسارتفاع عدد ضحايا المعارك في دارفور إلى 138 قتيلا
أمسخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
أمسالرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
أمسأوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس
أمسعاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه
أمسالبيت الأبيض يحذر إيران من إخفاق الدبلوماسية بـ"إجراءات أخرى"
أمسالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
أمستعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟