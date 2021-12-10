مقتل 53 مهاجرا في حادث انقلاب مقطورة بالمكسيك
02:55 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 03:50 GMT 10.12.2021)
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Imagesحادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021
© AFP 2021 / Jim Vondruska/Getty Images
قال مكتب المدعي العام المحلي في ولاية تشياباس إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد اصطدام شاحنة كانوا يختبئون فيها بجدار وانقلابها في المكسيك يوم الخميس ارتفع إلى 53 مهاجرا.
وقال المكتب في بيان: "لقي 53 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة"، بحسب وكالة فرنس برس.
ولم يحدد مكتب المدعي العام جنسيات المتوفين، لكن السلطات الإقليمية قالت في السابق إن الغالبية من الغواتيماليين.
#México | La cifra de fallecidos en el accidente de un camión con migrantes en #Chiapas ascendió a 53, de acuerdo con medios locales. La BBC informa que viajaban personas "de origen principalmente de Guatemala y El Salvador", según una fuente oficial.https://t.co/cSPhCbWR0q pic.twitter.com/ADGWJpoJ9c— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) December 10, 2021
وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، لقوا حتفهم في حادث تعرضت له مقطورة في ولاية تشياباس المكسيكية الجنوبية في واحد من أسوأ حوادث الطرق التي شهدها البلد في السنوات القليلة الماضية.
وقال لويس مانويل جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز.
Al menos 49 migrantes muertos en accidente en Chiapas: Cancillería salvadoreña investiga si entre las víctimas hay connacionales— Diario La Página (@LaPagina) December 10, 2021
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وأظهرت صور لرويترز مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.
وأضاف جارسيا الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون ميلينيو المحلي أن الوفيات تشمل رجالا ونساء وأطفالا.
Presidente de Guatemala lamenta accidente en Chiapas; ofrece ayuda para repatriar cuerposhttps://t.co/zFrqKiwVY8 pic.twitter.com/J1X9KzC4Ct— Milenio Laguna (@MilenioLaguna) December 10, 2021
وقال إن 58 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى في المنطقة. وبعض المصابين في حالة حرجة.
ويمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.