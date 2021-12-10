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ممثلو الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط يناقشون الوضع في المنطقة
ممثلو الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط يناقشون الوضع في المنطقة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط، ناقشوا خلال مؤتمر عبر الهاتف الوضع في... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T19:30+0000
2021-12-10T19:38+0000
العالم العربي
روسيا
فلسطين
إسرائيل
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وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم إجراء استعراض مفصل للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وأكد الجانب الروسي أنه إلى جانب مهمة تحسين الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ينبغي تركيز الجهود الجماعية على فتح آفاق تسوية سياسية من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك صيغة "الدولتين"".وشددت الخارجية الروسية، في الوقت نفسه، على أن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية تكتسب أهمية خاصة.واختتم البيان: "تعتزم روسيا مواصلة تسهيل الجهود في هذا المجال، والحفاظ على اتصالات منتظمة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية بدون استثناء، ودعوة أعضاء اللجنة الرباعية الآخرين إلى تشجيع عملية تجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل تحقيق تسوية شاملة ودائمة في الشرق الأوسط".هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن موقف موسكو من التسوية الفلسطينية لم يتغير، مشدداً على أن الحل لا بد أن يكون على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي.يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، توقفت منذ عام 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية (غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاءها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.كما تمارس إسرائيل، سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.ويذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
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العالم العربي, روسيا, فلسطين, إسرائيل

ممثلو الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط يناقشون الوضع في المنطقة

19:30 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 19:38 GMT 10.12.2021)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط، ناقشوا خلال مؤتمر عبر الهاتف الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم إجراء استعراض مفصل للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وأكد الجانب الروسي أنه إلى جانب مهمة تحسين الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ينبغي تركيز الجهود الجماعية على فتح آفاق تسوية سياسية من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك صيغة "الدولتين"".
وشددت الخارجية الروسية، في الوقت نفسه، على أن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية تكتسب أهمية خاصة.
واختتم البيان: "تعتزم روسيا مواصلة تسهيل الجهود في هذا المجال، والحفاظ على اتصالات منتظمة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية بدون استثناء، ودعوة أعضاء اللجنة الرباعية الآخرين إلى تشجيع عملية تجاوز الخلافات الفلسطينية من أجل تحقيق تسوية شاملة ودائمة في الشرق الأوسط".
هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن موقف موسكو من التسوية الفلسطينية لم يتغير، مشدداً على أن الحل لا بد أن يكون على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي.
يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، توقفت منذ عام 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.
وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.
ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية (غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاءها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.
كما تمارس إسرائيل، سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.
ويذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
لافروف يزور إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب
7 ديسمبر, 10:27 GMT
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