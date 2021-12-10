موزعو المحروقات للمسؤولين اللبنانيين: نعلن موت قطاعنا بسبب إدارتكم العمياء

ووفقا لبيان نشره موقع النشرة اللبناني، نعى موزعو المحروقات قطاعهم، مؤكدين أن السبب هو تعميم البنك المركزي الأخير، والقاضي بتسديد 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار.وقال البيان: "فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الأزمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما أبلغتنا به الشركات المستوردة، أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار".وبناء عليه، أكد البيان أنه "انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار أن مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث أن هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع أي قطاع تحمله إلى أن وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان".وتابع مؤكدا أنه وبناء على كل هذا "نتوجه إلى المسؤولين والقيّمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال أصابه من جراء إدارتكم وتعاميمكم العمياء".
وقال البيان: "فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الأزمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما أبلغتنا به الشركات المستوردة، أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار".
وبناء عليه، أكد البيان أنه "انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار أن مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث أن هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع أي قطاع تحمله إلى أن وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان".
وتابع مؤكدا أنه وبناء على كل هذا "نتوجه إلى المسؤولين والقيّمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال أصابه من جراء إدارتكم وتعاميمكم العمياء".