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https://arabic.sputniknews.com/20211210/موزعو-المحروقات-للمسؤولين-اللبنانيين-نعلن-موت-قطاعنا-بسبب-إدارتكم-العمياء-1053766426.html
موزعو المحروقات للمسؤولين اللبنانيين: نعلن موت قطاعنا بسبب إدارتكم العمياء
موزعو المحروقات للمسؤولين اللبنانيين: نعلن موت قطاعنا بسبب إدارتكم العمياء
أكد موزعو المحروقات في لبنان أن قرار البنك المركزي اللبناني الأخير، بضرورة تسديد 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار قد أجهز على البقية الباقية في القطاع، حسب... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:58+0000
2021-12-10T07:58+0000
زيادة أسعار المحروقات
أزمة لبنان
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ووفقا لبيان نشره موقع النشرة اللبناني، نعى موزعو المحروقات قطاعهم، مؤكدين أن السبب هو تعميم البنك المركزي الأخير، والقاضي بتسديد 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار.وقال البيان: "فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الأزمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما أبلغتنا به الشركات المستوردة، أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار".وبناء عليه، أكد البيان أنه "انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار أن مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث أن هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع أي قطاع تحمله إلى أن وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان".وتابع مؤكدا أنه وبناء على كل هذا "نتوجه إلى المسؤولين والقيّمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال أصابه من جراء إدارتكم وتعاميمكم العمياء".
https://arabic.sputniknews.com/20211008/ارتفاع-ملحوظ-بأسعار-المحروقات-في-لبنان-1050374435.html
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زيادة أسعار المحروقات, أزمة لبنان

موزعو المحروقات للمسؤولين اللبنانيين: نعلن موت قطاعنا بسبب إدارتكم العمياء

07:58 GMT 10.12.2021
© REUTERS / STRINGERأزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021
أزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أكد موزعو المحروقات في لبنان أن قرار البنك المركزي اللبناني الأخير، بضرورة تسديد 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار قد أجهز على البقية الباقية في القطاع، حسب تعبيرهم.
ووفقا لبيان نشره موقع النشرة اللبناني، نعى موزعو المحروقات قطاعهم، مؤكدين أن السبب هو تعميم البنك المركزي الأخير، والقاضي بتسديد 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار.
أزمة بنزين في لبنان، مواطنون في محطة البنزين في بيروت، لبنان 24 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
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وقال البيان: "فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الأزمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما أبلغتنا به الشركات المستوردة، أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار".
وبناء عليه، أكد البيان أنه "انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار أن مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث أن هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع أي قطاع تحمله إلى أن وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان".
وتابع مؤكدا أنه وبناء على كل هذا "نتوجه إلى المسؤولين والقيّمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال أصابه من جراء إدارتكم وتعاميمكم العمياء".
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