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https://arabic.sputniknews.com/20211210/موسكو-تطالب-واشنطن-والناتو-بضمانات-عدم-نشر-أنظمة-صاروخية-هجومية-في-الدول-المتاخمة-لروسيا-1053791059.html
موسكو تطالب واشنطن والناتو بضمانات عدم نشر أنظمة صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا
موسكو تطالب واشنطن والناتو بضمانات عدم نشر أنظمة صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا
طالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا الاتحادية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T17:12+0000
2021-12-10T17:12+0000
روسيا
الناتو
الخارجية الروسية
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صرحت الخارجية الروسية في بيان، نشر على موقعها الرسمي: " نحن نصر على ضمانات قانونية للاتفاق بشأن عدم نشر الولايات المتحدة ودول الناتو لأنظمة إطلاق هجومية تشكل تهديدًا لروسيا على أراضي الدول المجاورة، سواء كانت عضوا في الناتو أو لم تكن".وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم أن موسكو سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض دول الناتو في المناقشة.وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الخارجية، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ "الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-سياسة-العقوبات-التي-ينتهجها--الغرب--1053687702.html
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روسيا, الناتو, الخارجية الروسية

موسكو تطالب واشنطن والناتو بضمانات عدم نشر أنظمة صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا

17:12 GMT 10.12.2021
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الذهاب إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
/
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طالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا الاتحادية.
صرحت الخارجية الروسية في بيان، نشر على موقعها الرسمي: " نحن نصر على ضمانات قانونية للاتفاق بشأن عدم نشر الولايات المتحدة ودول الناتو لأنظمة إطلاق هجومية تشكل تهديدًا لروسيا على أراضي الدول المجاورة، سواء كانت عضوا في الناتو أو لم تكن".
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم أن موسكو سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض دول الناتو في المناقشة.
وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الخارجية، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ "الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.
هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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