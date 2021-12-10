موسكو تطالب واشنطن والناتو بضمانات عدم نشر أنظمة صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا
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طالبت موسكو واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، بعدم نشر أنظمة أو منصات صاروخية هجومية في الدول المتاخمة لروسيا الاتحادية.
صرحت الخارجية الروسية في بيان، نشر على موقعها الرسمي: " نحن نصر على ضمانات قانونية للاتفاق بشأن عدم نشر الولايات المتحدة ودول الناتو لأنظمة إطلاق هجومية تشكل تهديدًا لروسيا على أراضي الدول المجاورة، سواء كانت عضوا في الناتو أو لم تكن".
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم أن موسكو سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض دول الناتو في المناقشة.
وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الخارجية، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ "الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.
هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، بوقت سابق من اليوم أن موسكو سترسل مقترحات حول الأمن إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة ولا تستبعد مشاركة بعض دول الناتو في المناقشة.
وفي وقت سابق، أوضح نائب وزير الخارجية، أن روسيا والولايات المتحدة ستعملان على وضع صيغة لمناقشة الضمانات الأمنية لـ "الخطوط الحمراء" الروسية، وأن هناك سلسلة كاملة من المنابر التي يمكن مناقشة مثل هذه القضايا فيها.
هذا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
8 ديسمبر, 06:42 GMT