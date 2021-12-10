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https://arabic.sputniknews.com/20211210/موظفة-في-تسلا-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-الشركة-بسبب-التحرش-الجنسي-1053767629.html
موظفة في "تسلا" ترفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب "التحرش الجنسي"
موظفة في "تسلا" ترفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب "التحرش الجنسي"
أقامت إحدى الموظفات في شركة تسلا دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة رؤساءها بالتحرش الجنسي. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:32+0000
2021-12-10T08:32+0000
2021-12-10T08:32+0000
تحرش جنسي
إيلون ماسك
أخبار تسلا
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وحسب "رويترز"، فقد رفعت موظفة دعوى قضائية ضد رائدة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بتهمة التحرش الجنسي.وتعد هذه الدعوى هي ثاني دعوة قضائية في أقل من شهر، بسبب التحرش الجنسي، حيث تنتقد كلتا الدعويين "بيئة العمل العدائية" تجاه النساء في المصنع الأمريكي.ووفقا لوثائق المحكمة التي تقدمت بها الموظفة، فقد اتهمت مديري شركة تسلا بالتحرش "المستمر والشامل"، حيث دونت في الوثائق التي قدمتها، الأربعاء الماضي، أن رئيسها عانقها.وأكدت أنها تقدمت بشكوى إلى قسم الموارد البشرية في الشركة، لكنها تتعرض الآن للانتقام، على حد تعبيرها.يشار إلى أن تسلا كانت قد دفعت إلى أحد موظفيها السابقين مبلغ 137 مليون دولار، كتعويض عن العنصرية في مكان العمل، بعد أن رفع دعوى قضائية أثبت فيها تعرضه لتلك العنصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20180811/إيلون-ماسك-تسلا-دعوة-قضائية-1034530434.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تحرش جنسي, إيلون ماسك, أخبار تسلا
موظفة في "تسلا" ترفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب "التحرش الجنسي"
أقامت إحدى الموظفات في شركة تسلا دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة رؤساءها بالتحرش الجنسي.
وحسب "رويترز"، فقد رفعت موظفة
دعوى قضائية ضد رائدة السيارات
الكهربائية الأمريكية تسلا بتهمة التحرش الجنسي.
وتعد هذه الدعوى هي ثاني دعوة قضائية في أقل من شهر، بسبب التحرش الجنسي، حيث تنتقد كلتا الدعويين "بيئة العمل العدائية" تجاه النساء في المصنع الأمريكي.
ووفقا لوثائق المحكمة التي تقدمت بها الموظفة، فقد اتهمت
مديري شركة تسلا
بالتحرش "المستمر والشامل"، حيث دونت في الوثائق التي قدمتها، الأربعاء الماضي، أن رئيسها عانقها.
وأكدت أنها تقدمت بشكوى إلى قسم الموارد البشرية في الشركة، لكنها تتعرض الآن للانتقام، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن تسلا كانت قد دفعت إلى أحد موظفيها السابقين مبلغ 137 مليون دولار، كتعويض عن العنصرية في مكان العمل، بعد أن رفع دعوى قضائية أثبت فيها تعرضه لتلك العنصرية.