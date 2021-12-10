ميقاتي يشيد بجهود مصر لدعم لبنان ويؤكد أنها ستلبي كل طلباته في أقرب وقت ممكن

وأضاف ميقاتي في بيان أنه عرض خلال زيارته لمصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي.وأشار إلى أنه كان هناك أيضا بعض الطلبات المتعلقة بأنواع معينة من الأدوية والمواد الغذائية، مؤكدا أنه مصر سوف تلبي تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن.وأوضح أنه ناقش مع الجانب المصري عددا من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الإجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة.كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا تقدير لبنان للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار في المنطقة العربية ككل.وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدا أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية في لبنان.
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه طلب دعم مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن.
وأضاف ميقاتي في بيان أنه عرض خلال زيارته لمصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي.
وأشار إلى أنه كان هناك أيضا بعض الطلبات المتعلقة بأنواع معينة من الأدوية والمواد الغذائية، مؤكدا أنه مصر سوف تلبي تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أنه ناقش مع الجانب المصري عددا من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الإجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة.
كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا تقدير لبنان للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار في المنطقة العربية ككل.
وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.
ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدا أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية في لبنان.