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هيئة الاتصالات العراقية تعلن عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع
هيئة الاتصالات العراقية تعلن عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في العراق، اليوم الجمعة، عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T07:18+0000
2021-12-10T07:18+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصال، وهي الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف المحمول، عزم الهيئة منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حاليا، بحسب "السومرية نيوز".وأضاف المؤيد أنه "سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015".وأشار إلى أن تلك الضريبة تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة إلى تأثيرها على الخزينة العامة للدولة.وأوضح المؤيد أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قرارا برلمانيا بالإلغاء كونها سنت بقانون".وعلّق رئيس الهيئة على أسباب اقتصار خدمة الجيل الرابع على شركات المحمول، وعدم شمولها بخدمة الإنترنت الخاصة بالأبراج، قائلا: "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الشركات هي تقنية الواي فاي، وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".وأكد أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الإنترنت، والتي تختلف اختلافا جذريا عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".
https://arabic.sputniknews.com/20200811/العراق-دعوى-قضائية-لمنع-تجديد-عقود-شركات-الاتصالات-1046247350.html
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أخبار العراق اليوم

هيئة الاتصالات العراقية تعلن عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع

07:18 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / JOSEP LAGOهاتف إل جي "جي 6"
هاتف إل جي جي 6 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / JOSEP LAGO
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أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في العراق، اليوم الجمعة، عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع.
وقال علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصال، وهي الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف المحمول، عزم الهيئة منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حاليا، بحسب "السومرية نيوز".
وأضاف المؤيد أنه "سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015".
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وأشار إلى أن تلك الضريبة تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة إلى تأثيرها على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح المؤيد أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قرارا برلمانيا بالإلغاء كونها سنت بقانون".
وعلّق رئيس الهيئة على أسباب اقتصار خدمة الجيل الرابع على شركات المحمول، وعدم شمولها بخدمة الإنترنت الخاصة بالأبراج، قائلا: "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الشركات هي تقنية الواي فاي، وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".
وأكد أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الإنترنت، والتي تختلف اختلافا جذريا عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".
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