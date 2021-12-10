هيئة الاتصالات العراقية تعلن عن تراخيص جديدة لشبكة الجيل الرابع

وقال علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصال، وهي الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة كارتات الهاتف المحمول، عزم الهيئة منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن المعمول بها حاليا، بحسب "السومرية نيوز".وأضاف المؤيد أنه "سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015".وأشار إلى أن تلك الضريبة تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة إلى تأثيرها على الخزينة العامة للدولة.وأوضح المؤيد أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قرارا برلمانيا بالإلغاء كونها سنت بقانون".وعلّق رئيس الهيئة على أسباب اقتصار خدمة الجيل الرابع على شركات المحمول، وعدم شمولها بخدمة الإنترنت الخاصة بالأبراج، قائلا: "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الشركات هي تقنية الواي فاي، وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".وأكد أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الإنترنت، والتي تختلف اختلافا جذريا عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".
وأشار إلى أن تلك الضريبة تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة إلى تأثيرها على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح المؤيد أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قرارا برلمانيا بالإلغاء كونها سنت بقانون".
وعلّق رئيس الهيئة على أسباب اقتصار خدمة الجيل الرابع على شركات المحمول، وعدم شمولها بخدمة الإنترنت الخاصة بالأبراج، قائلا: "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الشركات هي تقنية الواي فاي، وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".
وأكد أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الإنترنت، والتي تختلف اختلافا جذريا عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".