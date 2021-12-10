https://arabic.sputniknews.com/20211210/وزارة-الخارجية-الأمريكية-تنفي-الإفراج-عن-أرصدة-إيران-المجمدة-والأخيرة-تعتبرها-حربا-نفسية-1053773737.html

وزارة الخارجية الأمريكية تنفي الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة... والأخيرة تعتبرها حربا نفسية

وزارة الخارجية الأمريكية تنفي الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة... والأخيرة تعتبرها حربا نفسية

اعتبر مسؤول إيراني أن تصريح الخارجية الأمريكية حول الأصول الإيرانية المجمدة، عبارة عن حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة من... 10.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-10T10:54+0000

2021-12-10T10:54+0000

2021-12-10T10:54+0000

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أمريكا

الملف النووي الإيراني

إيران

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وأشار المسؤول الإيراني في تصريح إلى وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، إلى أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية وزعمها بعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، هو أمر طبيعي مع بدء جولة جديدة من محادثات فيينا، وهو نوع من أنواع الحرب النفسية لكن دون أثر يذكر.جاءت هذه التصريحات بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، ردًا على تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري، إنه "لم يتم الإفراج عن أي من الأصول الإيرانية المجمدة، وما بثّ من أخبار بهذا الصدد غير صحيحة".وكان الصفري أعلن في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن إحدى الدول ستفرج في المستقبل القريب عن أصول إيرانية بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أصول إيران أخيرا، بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.وأوضح الصفري خلال المقابلة، بأن إيران كانت قد أجرت مفاوضات مثمرة مع عدة دول لاستعادة مستحقات بأرقام أعلى، إضافة إلى تحقيق نتائج جيدة خلال زيارته إلى الدول الأوروبية ودول أخرى والتي قد ينتج عنها الإفراج عن مستحقات إيران من العملة دون إمكانية الإعلان عن حجم المبلغ في الوقت الحالي.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس كان قد أكد، في وقت سابق، أن الأمر بحاجة لعدة أيام للحكم على إذا ما كانت إيران تظهر مرونة في المحادثات النووية الهادفة لعودة واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

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العالم, أمريكا, الملف النووي الإيراني, إيران