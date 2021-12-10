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وزيرة المال التونسية تعلن عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين
وزيرة المال التونسية تعلن عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين
كشفت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري نمصية أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:49+0000
2021-12-10T08:49+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار الاقتصاد التونسي
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وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، أكدت نمصية أن قانون المالية للعام المقبل 2022، لن يتضمن أية ضرائب على التونسيين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.تصريحات الوزيرة التونسية جاءت، أمس الخميس، خلال افتتاح الدورة 35 لـ "أيام المؤسسات"، في مدينة سوسة.وشددت الوزيرة على أن وزارتها تحاول البحث عن موارد مالية من أجل "إنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات".ولفتت إلى أن بلادها ماضية في إصلاحات تتضمن "دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام، ودفع نسق الاستثمارات".وحول إمكانية ذهاب تونس إلى مؤتمر باريس من أجل تسوية ديونها، أكدت وزيرة المال التونسية أن هذا الأمر "غير وارد بتاتا"، لافتة إلى أن ما يتم العمل عليه من إجراءات تشجع الاستثمار، وتوفر الموارد المالية كاف لخروج البلاد من أزمتها.وأوضحت أن تونس ستدخل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستتوصل إلى اتفاقات تفيد الاقتصاد التونسي.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/نمو-الاقتصاد-التونسي-03-خلال-الربع-الثالث-من-2021-1050708941.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار الاقتصاد التونسي

وزيرة المال التونسية تعلن عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين

08:49 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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كشفت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري نمصية أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، أكدت نمصية أن قانون المالية للعام المقبل 2022، لن يتضمن أية ضرائب على التونسيين، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
مدينة تونس، تونس 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
نمو الاقتصاد التونسي 0.3% خلال الربع الثالث من 2021
15 نوفمبر, 11:57 GMT
تصريحات الوزيرة التونسية جاءت، أمس الخميس، خلال افتتاح الدورة 35 لـ "أيام المؤسسات"، في مدينة سوسة.
وشددت الوزيرة على أن وزارتها تحاول البحث عن موارد مالية من أجل "إنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات".
ولفتت إلى أن بلادها ماضية في إصلاحات تتضمن "دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام، ودفع نسق الاستثمارات".
وحول إمكانية ذهاب تونس إلى مؤتمر باريس من أجل تسوية ديونها، أكدت وزيرة المال التونسية أن هذا الأمر "غير وارد بتاتا"، لافتة إلى أن ما يتم العمل عليه من إجراءات تشجع الاستثمار، وتوفر الموارد المالية كاف لخروج البلاد من أزمتها.
وأوضحت أن تونس ستدخل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستتوصل إلى اتفاقات تفيد الاقتصاد التونسي.
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