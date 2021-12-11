تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211211/أخطبوط-يتخفى-من-غواص-بمهارة-فائقة-فيديو-1053807637.html
أخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو
أخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتاعي مقطع فيديو يظهر مهارة فائقة لأخطبوط تخفى من غواص عند المرور أمامه. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T11:39+0000
2021-12-11T11:39+0000
2021-12-11T11:47+0000
أخطبوط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050773232_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_7dfc7a599cd258f4b3933c165a4dd9c5.jpg
ويظهر مقطع الفيديو أخطبوطا صغيرا تخفى من غواص لاحظ مروره أمامه، حيث لجأ إلى منطقة في القاع تمتاز صخورها بنفس ألوان جسم الأخطبوط.للوهلة الأولى يصعب ملاحظة وجود الأخطبوط من بين الصخور، إلا أنه عند اقتراب الكاميرا منه تبين وجوده، وعندما شعر الحيوان البحري بأنه تم اكتشاف أمره، فر هاربا بحركة خاطفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050773232_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_8693dac4d4688f212a6408685acab664.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخطبوط
أخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة... فيديو 11:39 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 11:47 GMT 11.12.2021)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتاعي مقطع فيديو يظهر مهارة فائقة لأخطبوط تخفى من غواص عند المرور أمامه.
ويظهر مقطع الفيديو أخطبوطا صغيرا تخفى من غواص لاحظ مروره أمامه، حيث لجأ إلى منطقة في القاع تمتاز صخورها بنفس ألوان جسم الأخطبوط.
للوهلة الأولى يصعب ملاحظة وجود الأخطبوط من بين الصخور، إلا أنه عند اقتراب الكاميرا منه تبين وجوده، وعندما شعر الحيوان البحري بأنه تم اكتشاف أمره، فر هاربا بحركة خاطفة.