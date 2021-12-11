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https://arabic.sputniknews.com/20211211/أردوغان-التضليل-ليس-مجرد-مسألة-أمن-قومي-بل-مشكلة-عالمية-1053803905.html
أردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية
أردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك بأن أصبح مشكلة أمن عالمية. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-11T10:17+0000
أردوغان
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، التي تنظمها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بمشاركة أكاديميون وإعلاميون وممثلون عن منظمات مدنية من أكثر من 30 دولة، بحسب وكالة "الأناضول".وشدد أردوغان خلال كلمته على أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية، وذلك بعد أن شاب الظلام حياة الملايين جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة.وحذر الرئيس التركي من أن الأكاذيب والأخبار المصطنعة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
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أردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية

10:16 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 10:17 GMT 11.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك بأن أصبح مشكلة أمن عالمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، التي تنظمها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بمشاركة أكاديميون وإعلاميون وممثلون عن منظمات مدنية من أكثر من 30 دولة، بحسب وكالة "الأناضول".
وشدد أردوغان خلال كلمته على أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية، وذلك بعد أن شاب الظلام حياة الملايين جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة.
وحذر الرئيس التركي من أن الأكاذيب والأخبار المصطنعة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
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