أردوغان: التضليل ليس مجرد مسألة أمن قومي بل مشكلة عالمية

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، التي تنظمها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بمشاركة أكاديميون وإعلاميون وممثلون عن منظمات مدنية من أكثر من 30 دولة، بحسب وكالة "الأناضول".وشدد أردوغان خلال كلمته على أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية، وذلك بعد أن شاب الظلام حياة الملايين جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة.وحذر الرئيس التركي من أن الأكاذيب والأخبار المصطنعة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك بأن أصبح مشكلة أمن عالمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية، التي تنظمها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بمشاركة أكاديميون وإعلاميون وممثلون عن منظمات مدنية من أكثر من 30 دولة، بحسب وكالة "الأناضول".
وشدد أردوغان خلال كلمته على أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية، وذلك بعد أن شاب الظلام حياة الملايين جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة.
وحذر الرئيس التركي من أن الأكاذيب والأخبار المصطنعة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.