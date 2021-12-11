https://arabic.sputniknews.com/20211211/أسير-فلسطيني-يواصل-إضرابه-لليوم-117-ومحاموه-لا-يستطيع-النوم-من-شدة-الوجع-1053804244.html

أسير فلسطيني يواصل إضرابه لليوم 117... ومحاموه: لا يستطيع النوم من شدة الوجع

أسير فلسطيني يواصل إضرابه لليوم 117... ومحاموه: لا يستطيع النوم من شدة الوجع

أكد محامون عن الأسير الفلسطيي هشام أبو هواش إنه يعاني آلاما مبرحة في جميع أنحاء جسده بعد أن وصل إلى اليوم الـ117 في إضرابه عن الطعام. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T10:34+0000

2021-12-11T10:34+0000

2021-12-11T10:34+0000

نادي الأسير الفلسطيني

السجون الإسرائيلية

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية عن محامين فلسطينيين قالوا إن أبو هواش يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه.ووفقا لما قاله محامي نادي الأسير جواد بولس، عبر صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية قد أرجأت أمس البت في قضية الأسير أبو هواش، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت الخميس قرارا بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح الجمعة، من أجل الحصول على تقرير طبي عن الوضع الصحي لأبو هواش.ويواصل أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الـ 117، رفضا لاعتقاله الإداري.وقد نقلته إدارة السجون الإسرائيلية الخميس الماضي، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

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نادي الأسير الفلسطيني, السجون الإسرائيلية