أمريكا تصادق على مبيعات عسكرية لليونان بقيمة 9.4 مليارات دولار

وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن المبيعات العسكرية تشمل 4 سفن حربية بقيمة 6.9 مليارات دولار، فضلا عن تحديث فرقاطة يونانية بقيمة 2.5 مليار دولار، عبر بيع معدات عسكرية لتحديث تلك الفرقاطة وهي من طراز "ميكو".وأكدت الوكالة أن تخصيص 6.9 مليارات يأتي بهدف شراء أربع سفن حربية متعددة المهام من نوع (MMSC) ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قد سلمت شهادة الموافقة اللازمة بذلك، حيث أخطرت الكونجرس بعملية البيع، أمس الجمعة.وأوضحت أن صفقة الأسلحة الأمريكية لليونان ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي، عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف "الناتو"، باعتبار اليونان شريك مهم للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في القارة الأوروبية.وتساهم الصفقة العسكرية في تحسين قدرة اليونان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر توفير قدرة ردع مقاتلة وفعالة لحماية المصالح البحرية والبنية التحتية من أجل دعم موقعها الاستراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو".
صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع اليونان مبيعات عسكرية بقيمة 9.4 مليارات دولار.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن المبيعات العسكرية تشمل 4 سفن حربية بقيمة 6.9 مليارات دولار، فضلا عن تحديث فرقاطة يونانية بقيمة 2.5 مليار دولار، عبر بيع معدات عسكرية لتحديث تلك الفرقاطة وهي من طراز "ميكو".
وأكدت الوكالة أن تخصيص 6.9 مليارات يأتي بهدف شراء أربع سفن حربية متعددة المهام من نوع (MMSC) ومعدات ذات صلة، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قد سلمت شهادة الموافقة اللازمة بذلك، حيث أخطرت الكونجرس بعملية البيع، أمس الجمعة.
وأوضحت أن صفقة الأسلحة الأمريكية لليونان ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي، عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف "الناتو"، باعتبار اليونان شريك مهم للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في القارة الأوروبية.
وتساهم الصفقة العسكرية في تحسين قدرة اليونان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر توفير قدرة ردع مقاتلة وفعالة لحماية المصالح البحرية والبنية التحتية من أجل دعم موقعها الاستراتيجي على الجناح الجنوبي لحلف الناتو".