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https://arabic.sputniknews.com/20211211/أمريكا-تعلق-على-وفاة-إمرأة-مصابة-بألزهايمر-إثر-تناولها-دواء-مثيرا-للجدل-1053806672.html
أمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل
أمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقريرا للرد على مخاوف منتشرة في أمريكا، بعد الإعلان الشهر ‏الماضي عن وفاة إمرأة إثر تناولها دواء مثيرا للجدل للعلاج من مرض... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T11:28+0000
2021-12-11T11:28+0000
منوعات
ألزهايمر
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وذكر التقرير الذي حصل موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي على نسخة منه أن "المرأة البالغة من العمر 75 عاما، والتي تعيش في كندا كانت تتلقى علاجا جديدا بواسطة دواء يسمى "أدوهيلم"، وذلك كجزء من تجربة متابعة تهدف إلى فهم سلامة الدواء وفعاليته بشكل أفضل، والذي تم تطويره بواسطة شركة "بيوجين" ومقرها في كامبريدج".وتابعت الإدارة أنها "منحت الموافقة للدواء في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعدما أجرت نقاشا بين أفرادها، وكذلك مع الأطباء بشأن ما إذا كان الدواء قد ساعد بالفعل مرضى ألزهايمر".ولفتت إلى أنه في "التجارب السريرية الخاصة بشركة "بيوجين"، أصيب 41 بالمئة من الأشخاص الذين تناولوا أعلى جرعة من "أدوهيلم" بتورم أو نزيف في الدماغ".وذكر التقرير كذلك أن "المرأة التي توفيت كانت تعاني من 4 حالات تورم في الدماغ بين عامي 2016 و2018، وكان من غير الواضح في تلك الفترة ما إذا كانت تأخذ دواء "أدوهيلم" كجزء من أي تجارب سريرية، واكتشف الأطباء في وقت لاحق أن فحص الدماغ الذي تم إجراؤه لها قبل شهرين من وفاتها أظهر علامات تورم معتدل لم يفوتها الأطباء".ولا يزال سبب وفاة المرأة قيد التحقيق، لكن تقرير إدارة الغذاء والدواء ذكر أن "محقق التجارب السريرية يشتبه في أن سبب وفاة المرأة هو تورم في الدماغ".وكتب المحلل في في تقرير نشره بأواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن دواء "أدوهيلم" تسبب على الأرجح في التورم بدماغ المريضة، لكنه لم يحدد ذلك بصورة رسمية.وتعد هذه هي الحالة الوفاة الوحيدة المسجلة بعد تناول دواء "أدوهيلم"، وتوقع المحللون أن يقل عدد المرضى الذين يستخدمونه إلى 800 مريض فقط مع حلول نهاية العام الحالي، ويرجع ذلك أساسا إلى قلة من شركات التأمين تغطي تكلفة 56 ألف دولار، وكذلك لأن العديد من الأطباء يشككون أيضا في سلامة الدواء.وأجمع عدد من أطباء الأعصاب لموقع "بيزنس إنسايدر" أن المرأة المتوفية كانت تعاني من حالة تسمى شذوذ التصوير المرتبط بالأميلويد (أريا)، وهو نوع من تورم الدماغ أو نزيفه، ولا توجد طريقة جيدة للتنبؤ بما إذا كان المريض سيصاب به.تعليق "بيوجين" على وفاة المريضةقالت شركة "بيوجين" تعليقا على وفاة المراة أن الشركة تواصل العمل مع المحققين والمنظمين في هذه القضية.وأكدت أن معظم حالات تورم المخ أثناء تناول "أدوهيلم" خفيفة أو معتدلة، وغالبا ما تحل نفسها، على الرغم من حدوث حالات خطيرة من التورم.
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منوعات, ألزهايمر

أمريكا تعلق على وفاة إمرأة مصابة بألزهايمر إثر تناولها دواء مثيرا للجدل

11:28 GMT 11.12.2021
© AP Photo / Matt Rourkeمريض بمرض "ألزهايمر"
مريض بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
مريض بمرض "ألزهايمر"
© AP Photo / Matt Rourke
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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقريرا للرد على مخاوف منتشرة في أمريكا، بعد الإعلان الشهر ‏الماضي عن وفاة إمرأة إثر تناولها دواء مثيرا للجدل للعلاج من مرض ألزهايمر.‏
وذكر التقرير الذي حصل موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي على نسخة منه أن "المرأة البالغة من العمر 75 عاما، والتي تعيش في كندا كانت تتلقى علاجا جديدا بواسطة دواء يسمى "أدوهيلم"، وذلك كجزء من تجربة متابعة تهدف إلى فهم سلامة الدواء وفعاليته بشكل أفضل، والذي تم تطويره بواسطة شركة "بيوجين" ومقرها في كامبريدج".
وتابعت الإدارة أنها "منحت الموافقة للدواء في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعدما أجرت نقاشا بين أفرادها، وكذلك مع الأطباء بشأن ما إذا كان الدواء قد ساعد بالفعل مرضى ألزهايمر".
وأشارت إلى أنه "تم تصميم الدواء لاستخدام الأجسام المضادة لمهاجمة اللويحات التي تتراكم في أدمغة مرضى ألزهايمر، ولكن يمكن للأجسام المضادة أيضا أن تمزق الأوعية الدموية الصغيرة التي تسمى الشعيرات الدموية وتسبب تورما في الدماغ".
ولفتت إلى أنه في "التجارب السريرية الخاصة بشركة "بيوجين"، أصيب 41 بالمئة من الأشخاص الذين تناولوا أعلى جرعة من "أدوهيلم" بتورم أو نزيف في الدماغ".
وذكر التقرير كذلك أن "المرأة التي توفيت كانت تعاني من 4 حالات تورم في الدماغ بين عامي 2016 و2018، وكان من غير الواضح في تلك الفترة ما إذا كانت تأخذ دواء "أدوهيلم" كجزء من أي تجارب سريرية، واكتشف الأطباء في وقت لاحق أن فحص الدماغ الذي تم إجراؤه لها قبل شهرين من وفاتها أظهر علامات تورم معتدل لم يفوتها الأطباء".
ولا يزال سبب وفاة المرأة قيد التحقيق، لكن تقرير إدارة الغذاء والدواء ذكر أن "محقق التجارب السريرية يشتبه في أن سبب وفاة المرأة هو تورم في الدماغ".
وكتب المحلل في في تقرير نشره بأواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن دواء "أدوهيلم" تسبب على الأرجح في التورم بدماغ المريضة، لكنه لم يحدد ذلك بصورة رسمية.
وتعد هذه هي الحالة الوفاة الوحيدة المسجلة بعد تناول دواء "أدوهيلم"، وتوقع المحللون أن يقل عدد المرضى الذين يستخدمونه إلى 800 مريض فقط مع حلول نهاية العام الحالي، ويرجع ذلك أساسا إلى قلة من شركات التأمين تغطي تكلفة 56 ألف دولار، وكذلك لأن العديد من الأطباء يشككون أيضا في سلامة الدواء.
وأجمع عدد من أطباء الأعصاب لموقع "بيزنس إنسايدر" أن المرأة المتوفية كانت تعاني من حالة تسمى شذوذ التصوير المرتبط بالأميلويد (أريا)، وهو نوع من تورم الدماغ أو نزيفه، ولا توجد طريقة جيدة للتنبؤ بما إذا كان المريض سيصاب به.
تعليق "بيوجين" على وفاة المريضة
قالت شركة "بيوجين" تعليقا على وفاة المراة أن الشركة تواصل العمل مع المحققين والمنظمين في هذه القضية.
وأكدت أن معظم حالات تورم المخ أثناء تناول "أدوهيلم" خفيفة أو معتدلة، وغالبا ما تحل نفسها، على الرغم من حدوث حالات خطيرة من التورم.
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