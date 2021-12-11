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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/أهداف-المباراة-الملحمية-بين-الجزائر-والمغرب-فيديو-1053830951.html
أهداف المباراة الملحمية بين الجزائر والمغرب.. فيديو
أهداف المباراة الملحمية بين الجزائر والمغرب.. فيديو
مباراة ملحمية قدمها منتخبا الجزائر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة بقطر، والتي انتهت بفوز محاربو الصحراء على أسود الأطلس بركلات الترجيح (5-3)... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T22:28+0000
2021-12-11T22:37+0000
كأس العرب 2021
منتخب الجزائر
منتخب المغرب
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اللقاء الماراثوني انتهى في وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2)، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي صعدت بالجزائر إلى نصف النهائي.أحرز أهداف المباراة للجزائر، ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة (62)، وتعادل محمد ناهيري للمنتخب المغربي في الدقيقة (64).وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الثاني.ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره قطر مستضيف البطولة يوم الأربعاء المقبل على استاد الثمامة في نصف النهائي.
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منتخب الجزائر, منتخب المغرب

أهداف المباراة الملحمية بين الجزائر والمغرب.. فيديو

22:28 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 22:37 GMT 11.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHجماهير منتخب الجزائر
جماهير منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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مباراة ملحمية قدمها منتخبا الجزائر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة بقطر، والتي انتهت بفوز محاربو الصحراء على أسود الأطلس بركلات الترجيح (5-3) اليوم السبت.
اللقاء الماراثوني انتهى في وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة (2-2)، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي صعدت بالجزائر إلى نصف النهائي.
أحرز أهداف المباراة للجزائر، ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة (62)، وتعادل محمد ناهيري للمنتخب المغربي في الدقيقة (64).
وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الثاني.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره قطر مستضيف البطولة يوم الأربعاء المقبل على استاد الثمامة في نصف النهائي.
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