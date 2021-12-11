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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/أهداف-مباراة-مصر-والأردن-3---1-في-كأس-العرب-فيديو-1053823880.html
أهداف مباراة مصر والأردن (3 - 1) في كأس العرب... فيديو
أهداف مباراة مصر والأردن (3 - 1) في كأس العرب... فيديو
تمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الأردني في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T18:18+0000
2021-12-11T18:19+0000
كأس العرب 2021
منتخب مصر
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وأقيمت المباراة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، اليوم السبت، وشهدت تسجيل المنتخب الأردني هدفه الأول مبكرا في الدقيقة 12 من المباراة.واحتفظ المنتخب الأردني بتقدمه رغم محاولات المنتخب المصري المتكرر لإحراز هدف التعادل حتى الدقيقة 45.لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول استطاع مروان حمدي إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل مما اضطر الفريقين لخوض شوطين إضافيين استطاع خلالهما المنتخب المصري إحراز هدفين عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 99 ومروان داوود في الدقيقة 119، لتنتهي المباراة بتقدم المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة ويستعد للقاء المنتخب التونسي في المباراة المقبلة.
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منتخب مصر

أهداف مباراة مصر والأردن (3 - 1) في كأس العرب... فيديو

18:18 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 18:19 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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تمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الأردني في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر.
وأقيمت المباراة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، اليوم السبت، وشهدت تسجيل المنتخب الأردني هدفه الأول مبكرا في الدقيقة 12 من المباراة.
منتخب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
كأس العرب 2021
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08:21 GMT
واحتفظ المنتخب الأردني بتقدمه رغم محاولات المنتخب المصري المتكرر لإحراز هدف التعادل حتى الدقيقة 45.
لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول استطاع مروان حمدي إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل مما اضطر الفريقين لخوض شوطين إضافيين استطاع خلالهما المنتخب المصري إحراز هدفين عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 99 ومروان داوود في الدقيقة 119، لتنتهي المباراة بتقدم المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة ويستعد للقاء المنتخب التونسي في المباراة المقبلة.
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