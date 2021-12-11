أهداف مباراة مصر والأردن (3 - 1) في كأس العرب... فيديو

وأقيمت المباراة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، اليوم السبت، وشهدت تسجيل المنتخب الأردني هدفه الأول مبكرا في الدقيقة 12 من المباراة.واحتفظ المنتخب الأردني بتقدمه رغم محاولات المنتخب المصري المتكرر لإحراز هدف التعادل حتى الدقيقة 45.لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول استطاع مروان حمدي إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل مما اضطر الفريقين لخوض شوطين إضافيين استطاع خلالهما المنتخب المصري إحراز هدفين عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 99 ومروان داوود في الدقيقة 119، لتنتهي المباراة بتقدم المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة ويستعد للقاء المنتخب التونسي في المباراة المقبلة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل مما اضطر الفريقين لخوض شوطين إضافيين استطاع خلالهما المنتخب المصري إحراز هدفين عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 99 ومروان داوود في الدقيقة 119، لتنتهي المباراة بتقدم المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة ويستعد للقاء المنتخب التونسي في المباراة المقبلة.