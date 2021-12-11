أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية.. جزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل

أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية وجزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل والخطر البيئي لسباق التعدين في أعماق البحار
أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية وجزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل والخطر البيئي لسباق التعدين في أعماق البحار
وقد لاحظ فريق دولي من الباحثين والعلماء القوى المتفجرة لمستعر فائق في بيئة معملية لبضع لحظات وجيزة. وتعاون الباحثون لإجراء أول قياس مباشر لهذا التفاعل.تم تطوير جسيمات نانوية ذكية قابلة للتحويل لتشخيص وعلاج الورم؛ أوضحت ذلك دراسة عن ابتكار المواد النانوية الطبية الحيوية.السباق لبدء التعدين التجاري في أعماق البحار يعرض النظم البيئية للخطر.تجتمع الحكومات في جامايكا هذا الأسبوع لتقرير كيفية التخلص من قواعد التعدين التجاري للمعادن في قاع المحيط، ولكن هناك نقاط شائكة كبيرة.وجد تحليل بيانات وملاحظات أنه في الطقس الدافئ، وحين تغني عصافير الزيبرا توجه نداءات حرارية إلى نسلها الذي لم يولد بعد، وهذا يبرمج الأفراخ لإنتاج حرارة أقل داخل خلاياها.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن غزل العنكبوت، أثناء قفزته، وبسرعة فائقة، خيطا من الحرير، يصنف باعتباره الأقوى من بين أنواع الحرير المعروفة.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الرياضيات والفيزياء والميكانيكا والفلك أرخميدس أو أرشميدس الذي قد يكون بالنسبة للكثيرين أعظم عالم رياضياتي في كل العصور لما اشتهر به من إسهامات ساعدت من جاء بعده على الفهم المبكر والمبتكر للرياضيات وللفيزياء.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
أول قياس مباشر لتفاعل سوبرنوفا في بيئة معملية وجزيئات نانوية ذكية قابلة للتحويل والخطر البيئي لسباق التعدين في أعماق البحار
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نجح الباحثون في إعادة تكوين تفاعل انفجار النجم سوبرنوفا أو ما يعرف بالمستعر الأعظم في المختبر باستخدام شعاع متسارع من النوى المشعة وفصل النظائر. ثم قاموا بقياس تفاعل المستعر الأعظم مباشرة في المختبر.
وقد لاحظ فريق دولي من الباحثين والعلماء القوى المتفجرة لمستعر فائق في بيئة معملية لبضع لحظات وجيزة. وتعاون الباحثون لإجراء أول قياس مباشر لهذا التفاعل.
تم تطوير جسيمات نانوية ذكية قابلة للتحويل لتشخيص وعلاج الورم؛ أوضحت ذلك دراسة عن ابتكار المواد النانوية الطبية الحيوية.
السباق لبدء التعدين التجاري في أعماق البحار يعرض النظم البيئية للخطر.
تجتمع الحكومات في جامايكا هذا الأسبوع لتقرير كيفية التخلص من قواعد التعدين التجاري للمعادن في قاع المحيط، ولكن هناك نقاط شائكة كبيرة.
وجد تحليل بيانات وملاحظات أنه في الطقس الدافئ، وحين تغني عصافير الزيبرا توجه نداءات حرارية إلى نسلها الذي لم يولد بعد، وهذا يبرمج الأفراخ لإنتاج حرارة أقل داخل خلاياها.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن غزل العنكبوت، أثناء قفزته، وبسرعة فائقة، خيطا من الحرير، يصنف باعتباره الأقوى من بين أنواع الحرير المعروفة.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الرياضيات والفيزياء والميكانيكا والفلك أرخميدس أو أرشميدس الذي قد يكون بالنسبة للكثيرين أعظم عالم رياضياتي في كل العصور لما اشتهر به من إسهامات ساعدت من جاء بعده على الفهم المبكر والمبتكر للرياضيات وللفيزياء.