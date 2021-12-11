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https://arabic.sputniknews.com/20211211/إسرائيل-تجري-تدريبات-مفاجئة-لمحاكاة-سيناريوهات-قتالية-مع-غزة-1053825378.html
إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزة
إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء تدريبات عسكرية مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع قطاع غزة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T19:03+0000
2021-12-11T19:03+0000
غزة
إسرائيل
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها بدأ تمرين عسكري مفاجئ بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستية، وهيئة العمليات والذراع البرية الإسرائيلية.ومن المفترض أن يتم التدريب على تفعيل كامل للمنظومة التكنولوجية واللوجستية، من أجل محاكاة كاملة لسيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية، وهو التدريب الذي سيشارك فيه الآلاف من جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد تحركات نشطة للجيش الإسرائيلي، فضلا عن نقل عتاد ثقيل وعربات مصفحة.للمزيد: خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحربولفت أفيخاي أدرعي إلى أن التمرين المفاجئ والواسع يعود الهدف منه إلى التعرف على مدى جاهزية واستعداد الجيش الإسرائيلي في المجالات اللوجستية، وهي مناورات تأتي في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2021.
غزة
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غزة, إسرائيل

إسرائيل تجري تدريبات مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع غزة

19:03 GMT 11.12.2021
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 16 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء تدريبات عسكرية مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع قطاع غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها بدأ تمرين عسكري مفاجئ بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستية، وهيئة العمليات والذراع البرية الإسرائيلية.
ومن المفترض أن يتم التدريب على تفعيل كامل للمنظومة التكنولوجية واللوجستية، من أجل محاكاة كاملة لسيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية، وهو التدريب الذي سيشارك فيه الآلاف من جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد تحركات نشطة للجيش الإسرائيلي، فضلا عن نقل عتاد ثقيل وعربات مصفحة.
للمزيد: خلافات إسرائيلية بشأن إخلاء غلاف غزة وقت الحرب
ولفت أفيخاي أدرعي إلى أن التمرين المفاجئ والواسع يعود الهدف منه إلى التعرف على مدى جاهزية واستعداد الجيش الإسرائيلي في المجالات اللوجستية، وهي مناورات تأتي في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2021.
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