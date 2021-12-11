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إسرائيل تعترض على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرة من "إرهاب وصواريخ"
إسرائيل تعترض على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرة من "إرهاب وصواريخ"
اعترض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرا في الوقت ذاته أن الأموال التي ستحصل عليها إيران ستتحول إلى إرهاب... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T08:09+0000
2021-12-11T08:09+0000
إسرائيل
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ونقل موقع تلفزيون "i24" عن لابيد قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ".ووصف البيان محادثات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الدافئة والمثمرة والمنفتحة".يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي كانت قد أقرت مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة.وينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا".وبموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
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إسرائيل

إسرائيل تعترض على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرة من "إرهاب وصواريخ"

08:09 GMT 11.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / POOL
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اعترض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرا في الوقت ذاته أن الأموال التي ستحصل عليها إيران ستتحول إلى إرهاب وصواريخ موجهة إلى إسرائيل.
ونقل موقع تلفزيون "i24" عن لابيد قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ".
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه "من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، إلى جانب زيارة الوزير لابيد إلى القاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل توم نيديس، وتوسيع دائرة السلام".
ووصف البيان محادثات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الدافئة والمثمرة والمنفتحة".
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي كانت قد أقرت مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة.
وينص مشروع القانون الجديد على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا".
وبموجب مشروع القانون الأمريكي ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
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