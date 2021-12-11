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https://arabic.sputniknews.com/20211211/إنستغرام-يعيد-طرح-ميزة-بعد-توقفها-لـ-5-سنوات-1053808714.html
إنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات
إنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات
أعلن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه ميزة خلال العام الجديد 2022، كان أوقف العمل ‏بها منذ أكثر من 5 سنوات.‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، آدم موسيري، الأسبوع الماضي، إلى أنه بعد أكثر من 5 سنوات، يخطط لإعادة "نسخة جديدة" من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين خلال العام المقبل.وقال: "نحن نعمل حاليا على إصدار موجز تسلسل زمني نأمل في إطلاقه العام المقبل"، لافتا إلى أن شركته تعمل على الميزة "منذ شهور"، بحسب قوله.ولم يشارك رئيس "إنستغرام" تفاصيل إضافية حول كيفية عمل مثل هذه الميزة في حلتها الجديدة، لكنه قال إن الشركة "تستهدف الربع الأول من 2022" لإطلاق.وكان يساعد "موجز التسلسل الزمني" مستخدمي "إنستغرام" على رؤية أحدث المشاركات أولا، وبالترتيب الذي تمت مشاركتها به.كما أعلن رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، عن طرح موقعه ميزة أخرى تدعى "مفضلات"، والتي ستعرض مشاركات "الأصدقاء المعينين" في الموجز بالأعلى.وكان "إنستغرام" قرر إلغاء ميزة "موجز التسلسل الزمني" لأنه "جعل من المستحيل على معظم الناس رؤية كل شيء، ناهيك عن كل المنشورات التي يهتمون بها".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إنستغرام-يطرح-أدوات-رقابة-أبوية-على-الأطفال-والمراهقين-في-2022-1053668166.html
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إنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات

12:09 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
موقع "إنستغرام"
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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أعلن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه ميزة خلال العام الجديد 2022، كان أوقف العمل ‏بها منذ أكثر من 5 سنوات.‏
وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، آدم موسيري، الأسبوع الماضي، إلى أنه بعد أكثر من 5 سنوات، يخطط لإعادة "نسخة جديدة" من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين خلال العام المقبل.
وقال: "نحن نعمل حاليا على إصدار موجز تسلسل زمني نأمل في إطلاقه العام المقبل"، لافتا إلى أن شركته تعمل على الميزة "منذ شهور"، بحسب قوله.
ولم يشارك رئيس "إنستغرام" تفاصيل إضافية حول كيفية عمل مثل هذه الميزة في حلتها الجديدة، لكنه قال إن الشركة "تستهدف الربع الأول من 2022" لإطلاق.
وكان يساعد "موجز التسلسل الزمني" مستخدمي "إنستغرام" على رؤية أحدث المشاركات أولا، وبالترتيب الذي تمت مشاركتها به.
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كما أعلن رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، عن طرح موقعه ميزة أخرى تدعى "مفضلات"، والتي ستعرض مشاركات "الأصدقاء المعينين" في الموجز بالأعلى.
وكان "إنستغرام" قرر إلغاء ميزة "موجز التسلسل الزمني" لأنه "جعل من المستحيل على معظم الناس رؤية كل شيء، ناهيك عن كل المنشورات التي يهتمون بها".
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