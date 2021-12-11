إنستغرام يعيد طرح ميزة بعد توقفها لـ 5 سنوات

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، آدم موسيري، الأسبوع الماضي، إلى أنه بعد أكثر من 5 سنوات، يخطط لإعادة "نسخة جديدة" من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين خلال العام المقبل.وقال: "نحن نعمل حاليا على إصدار موجز تسلسل زمني نأمل في إطلاقه العام المقبل"، لافتا إلى أن شركته تعمل على الميزة "منذ شهور"، بحسب قوله.ولم يشارك رئيس "إنستغرام" تفاصيل إضافية حول كيفية عمل مثل هذه الميزة في حلتها الجديدة، لكنه قال إن الشركة "تستهدف الربع الأول من 2022" لإطلاق.وكان يساعد "موجز التسلسل الزمني" مستخدمي "إنستغرام" على رؤية أحدث المشاركات أولا، وبالترتيب الذي تمت مشاركتها به.كما أعلن رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، عن طرح موقعه ميزة أخرى تدعى "مفضلات"، والتي ستعرض مشاركات "الأصدقاء المعينين" في الموجز بالأعلى.وكان "إنستغرام" قرر إلغاء ميزة "موجز التسلسل الزمني" لأنه "جعل من المستحيل على معظم الناس رؤية كل شيء، ناهيك عن كل المنشورات التي يهتمون بها".
أعلن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن طرحه ميزة خلال العام الجديد 2022، كان أوقف العمل بها منذ أكثر من 5 سنوات.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، آدم موسيري، الأسبوع الماضي، إلى أنه بعد أكثر من 5 سنوات، يخطط لإعادة "نسخة جديدة" من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين خلال العام المقبل.
وقال: "نحن نعمل حاليا على إصدار موجز تسلسل زمني نأمل في إطلاقه العام المقبل"، لافتا إلى أن شركته تعمل على الميزة "منذ شهور"، بحسب قوله.
We want to be clear that we’re creating new options — providing people with more choices so they can decide what works best for them — not switching everyone back to a chronological feed. You can expect more on this early next year!