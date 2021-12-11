كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
احتفالات قطرية بخماسية نظيفة وتاريخية في مرمى الإمارات بكأس العرب... فيديو
قدم منتخب قطر عرضا مذهلا، وبلغ بجدارة قبل نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق على الإمارات بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.
وسجل أهداف المنتخب القطري كل من، علي سالم (هدف عكسي) في الدقيقة 5، والمعز علي في الدقيقتين 28 و45+4، وبوعلام خوخي في الدقيقة 36، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 44.
🎥 | اهداف العنابي ✋🏼🇶🇦#قطر_الامارات | #FIFArabCup| pic.twitter.com/N7u26592wF— الكُرة القطرية 🇶🇦 (@QsNewss) December 10, 2021
وسيواجه المنتخب القطري في قبل النهائي، الفائز من مباراة اليوم السبت المقررة بين المغرب والجزائر.
وشهدت المباراة رقما قياسيا في تاريخ المنتخب القطري، تمثل في حضور 63 ألفا و439 متفرجا في مدرجات استاد البيت المونديالي بمدينة الخور، وهو الحضور الأكبر في تاريخ مباريات العنابي على أرضه.
63.439 متفرج كانوا موجودين في ملعب البيت لحضور مواجهة #منتخبنا_الوطني مع #الإمارات وهو أكبر حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
#مونديال_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس #FIFAArabCup pic.twitter.com/nIN8oHdG5O
واحتفلت الجماهير القطرية وأيضا الصحف الصادرة اليوم بالفوز الكبير وبالعروض القوية التي يقدمها منتخب قطر في البطولة.
أبرز عناوين غلاف عدد اليوم من الملحق الرياضي لجريدة الشرق @alsharq_portal pic.twitter.com/Am7hiWm46c— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 11, 2021
وحقق المنتخب القطري 4 انتصارات بالعلامة الكاملة في البطولة، على حساب البحرين وعمان والعراق بالدور الأول، ثم الإمارات في ربع نهائي كأس العرب.
شاهد | احتفال لاعبي منتخبنا الوطني بعد الفوز 5-0 على الإمارات والتأهل إلى نصف نهائي بطولة #مونديال_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس #FIFAArabCup pic.twitter.com/dPbvrJTK1t— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021