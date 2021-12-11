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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/احتفالات-قطرية-بخماسية-نظيفة-وتاريخية-في-مرمى-الإمارات-بكأس-العرب-فيديو-1053800671.html
احتفالات قطرية بخماسية نظيفة وتاريخية في مرمى الإمارات بكأس العرب... فيديو
احتفالات قطرية بخماسية نظيفة وتاريخية في مرمى الإمارات بكأس العرب... فيديو
قدم منتخب قطر عرضا مذهلا، وبلغ بجدارة قبل نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق على الإمارات بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T08:21+0000
2021-12-11T08:21+0000
كأس العرب 2021
رياضة
أخبار قطر اليوم
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وسجل أهداف المنتخب القطري كل من، علي سالم (هدف عكسي) في الدقيقة 5، والمعز علي في الدقيقتين 28 و45+4، وبوعلام خوخي في الدقيقة 36، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 44.وسيواجه المنتخب القطري في قبل النهائي، الفائز من مباراة اليوم السبت المقررة بين المغرب والجزائر.واحتفلت الجماهير القطرية وأيضا الصحف الصادرة اليوم بالفوز الكبير وبالعروض القوية التي يقدمها منتخب قطر في البطولة.وحقق المنتخب القطري 4 انتصارات بالعلامة الكاملة في البطولة، على حساب البحرين وعمان والعراق بالدور الأول، ثم الإمارات في ربع نهائي كأس العرب.
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رياضة, أخبار قطر اليوم

احتفالات قطرية بخماسية نظيفة وتاريخية في مرمى الإمارات بكأس العرب... فيديو

08:21 GMT 11.12.2021
© REUTERS / PILAR OLIVARESمنتخب قطر
منتخب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / PILAR OLIVARES
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قدم منتخب قطر عرضا مذهلا، وبلغ بجدارة قبل نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق على الإمارات بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.
وسجل أهداف المنتخب القطري كل من، علي سالم (هدف عكسي) في الدقيقة 5، والمعز علي في الدقيقتين 28 و45+4، وبوعلام خوخي في الدقيقة 36، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 44.
وسيواجه المنتخب القطري في قبل النهائي، الفائز من مباراة اليوم السبت المقررة بين المغرب والجزائر.
وشهدت المباراة رقما قياسيا في تاريخ المنتخب القطري، تمثل في حضور 63 ألفا و439 متفرجا في مدرجات استاد البيت المونديالي بمدينة الخور، وهو الحضور الأكبر في تاريخ مباريات العنابي على أرضه.
واحتفلت الجماهير القطرية وأيضا الصحف الصادرة اليوم بالفوز الكبير وبالعروض القوية التي يقدمها منتخب قطر في البطولة.
وحقق المنتخب القطري 4 انتصارات بالعلامة الكاملة في البطولة، على حساب البحرين وعمان والعراق بالدور الأول، ثم الإمارات في ربع نهائي كأس العرب.
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