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اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو
اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع المصرية، اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"، الذي جرى على مدار الأيام الماضية في المياه الإقليمية بنطاق... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T11:20+0000
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وذكر الناطق العسكري المصري، في بيان اليوم السبت، إنه "اُختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي [جسر الصداقة -4] والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط".ووفقا للناطق العسكري المصري، فإن "التدريب اشتمل على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين وبإشراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال [جمال عبدالناصر] حيث تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلا عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريباً للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوى".وأوضح الناطق العسكري أن "عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين نفذت عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلاً عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح".ويأتي التدريب "جسر الصداقة - 4" في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.حضر المرحلة الختامية للتدريب، قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، ونائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الفريق رومانوف أركادي.
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اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"... فيديو

11:20 GMT 11.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع المصرية، اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 4"، الذي جرى على مدار الأيام الماضية في المياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.
وذكر الناطق العسكري المصري، في بيان اليوم السبت، إنه "اُختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي [جسر الصداقة -4] والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط".
ووفقا للناطق العسكري المصري، فإن "التدريب اشتمل على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين وبإشراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال [جمال عبدالناصر] حيث تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلا عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريباً للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوى".

وأوضح الناطق العسكري أن "عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين نفذت عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلاً عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح".

ويأتي التدريب "جسر الصداقة - 4" في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب، قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، ونائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الفريق رومانوف أركادي.
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