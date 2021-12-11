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https://arabic.sputniknews.com/20211211/اصطياد-سمكة-قرش-غريبة-قبالة-سواحل-سوتشي-فيديو-1053799190.html
اصطياد سمكة قرش غريبة قبالة سواحل سوتشي... فيديو
اصطياد سمكة قرش غريبة قبالة سواحل سوتشي... فيديو
اصطاد صيادون روس قبالة سواحل سوتشي سمكة قرش غريبة، معروفة في روسيا باسم "كاتران"، بمعدات صيد بسيطة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T07:40+0000
2021-12-11T07:40+0000
2021-12-11T07:46+0000
مجتمع
روسيا
نادي الفيديو
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وتعد سمكة "كاتران" صغيرة نسبيًا وغير خطيرة على الإنسان، وأكد الصيادون أن هذه الأسماك توجد بشكل رئيسي في البحر الأسود.يمكن أن يصل طول "كاتران" إلى 180 سم ووزنها إلى 15 كيلوغرامًا، ولكن في أغلب الأحيان لا يتجاوز طولها المتر، بحسب ما ذكر موقع "rg".عادة ما تسبح أسماك "كاتران" في أسراب وتكون في القاع أثناء النهار، وفي الظلام تطفو على السطح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, روسيا, نادي الفيديو
اصطياد سمكة قرش غريبة قبالة سواحل سوتشي... فيديو 07:40 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 07:46 GMT 11.12.2021)
اصطاد صيادون روس قبالة سواحل سوتشي سمكة قرش غريبة، معروفة في روسيا باسم "كاتران"، بمعدات صيد بسيطة.
وتعد سمكة "كاتران" صغيرة نسبيًا وغير خطيرة على الإنسان، وأكد الصيادون أن هذه الأسماك توجد بشكل رئيسي في البحر الأسود.
يمكن أن يصل طول "كاتران" إلى 180 سم ووزنها إلى 15 كيلوغرامًا، ولكن في أغلب الأحيان لا يتجاوز طولها المتر، بحسب ما
ذكر موقع "rg"
.
عادة ما تسبح أسماك "كاتران" في أسراب وتكون في القاع أثناء النهار، وفي الظلام تطفو على السطح.