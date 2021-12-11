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الأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس
الأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس
تكتمت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن البيانات الواردت عن وجود الطائرات المسيرة الهجومية "بيرقدار" وأنظمة صواريخ "جافلين" في منطقة عملية القوات المشتركة في... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T15:45+0000
2021-12-11T16:12+0000
العالم
أوكرانيا
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وقالت الأركان الأوكرانية، إن "المعلومات عن استخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم من طراز "بيرقدار تي بي 2" وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات جافلين في منطقة عملية القوات المشتركة هي معلومات ذات وصول محدود ولا تخضع للكشف".وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، يوم الخميس الماضي، أن الوضع في شرق أوكرانيا يتأزم، مؤكدًا على أن أي استفزازات من قبل كييف بشأن حل عسكري في دونباس سيتم إحباطها.وقال غيراسيموف، خلال لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب في موسكو: "توريد مروحيات وطائرات بدون طيار وطائرات إلى أوكرانيا يدفع السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ خطوات حادة وخطيرة. كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك. حيث أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن بدء استخدام أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات في دونباس، التي زودتها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات استطلاع -ضاربة من دون طيار تركية الصنع. نتيجة لذلك تفاقم الوضع المتوتر أصلاً، في شرق هذا البلد".وشدد على أنه "مع ذلك، سيتم إحباط أي استفزازات من قبل السلطات الأوكرانية لحل مشاكل دونباس بالقوة".في الوقت نفسه، أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن المعلومات المتعلقة بـ"الغزو" الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا كذبة، وأن الأنشطة العسكرية المنفذة على الأراضي الوطنية لا تتطلب إخطارًا".وختم غيراسيموف، قائلا: "تولي دول الناتو اهتماماً مفرطاً لتحركات القوات عبر الأراضي الروسية. إن إعادة نشر الوحدات أثناء التدريب القتالي ممارسة روتينية للقوات المسلحة لأي دولة. النشاط العسكري يحدث على الأراضي الوطنية ولا يتطلب إخطاراً. المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا كذبة".
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العالم, أوكرانيا

الأركان الأوكرانية تخفي معلومات عن وجود طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات في دونباس

15:45 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 16:12 GMT 11.12.2021)
© AFP 2021 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / DOD
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تكتمت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن البيانات الواردت عن وجود الطائرات المسيرة الهجومية "بيرقدار" وأنظمة صواريخ "جافلين" في منطقة عملية القوات المشتركة في دونباس.
وقالت الأركان الأوكرانية، إن "المعلومات عن استخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم من طراز "بيرقدار تي بي 2" وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات جافلين في منطقة عملية القوات المشتركة هي معلومات ذات وصول محدود ولا تخضع للكشف".
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، يوم الخميس الماضي، أن الوضع في شرق أوكرانيا يتأزم، مؤكدًا على أن أي استفزازات من قبل كييف بشأن حل عسكري في دونباس سيتم إحباطها.
وقال غيراسيموف، خلال لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب في موسكو: "توريد مروحيات وطائرات بدون طيار وطائرات إلى أوكرانيا يدفع السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ خطوات حادة وخطيرة. كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك. حيث أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن بدء استخدام أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات في دونباس، التي زودتها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات استطلاع -ضاربة من دون طيار تركية الصنع. نتيجة لذلك تفاقم الوضع المتوتر أصلاً، في شرق هذا البلد".
وشدد على أنه "مع ذلك، سيتم إحباط أي استفزازات من قبل السلطات الأوكرانية لحل مشاكل دونباس بالقوة".
في الوقت نفسه، أشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن المعلومات المتعلقة بـ"الغزو" الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا كذبة، وأن الأنشطة العسكرية المنفذة على الأراضي الوطنية لا تتطلب إخطارًا".
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وختم غيراسيموف، قائلا: "تولي دول الناتو اهتماماً مفرطاً لتحركات القوات عبر الأراضي الروسية. إن إعادة نشر الوحدات أثناء التدريب القتالي ممارسة روتينية للقوات المسلحة لأي دولة. النشاط العسكري يحدث على الأراضي الوطنية ولا يتطلب إخطاراً. المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا كذبة".
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