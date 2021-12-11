https://arabic.sputniknews.com/20211211/الأطباء-يمنحون-ملكة-بريطانيا-الضوء-الأخضر-لاستضافة-حفل-الكريسماس-السنوي-1053820437.html

الأطباء يمنحون ملكة بريطانيا "الضوء الأخضر" لاستضافة حفل الكريسماس السنوي

الأطباء يمنحون ملكة بريطانيا "الضوء الأخضر" لاستضافة حفل الكريسماس السنوي

منح الأطباء الضوء الأخضر لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لاستضافة حفل عيد الميلاد السنوي الخاص ‏بأسرتها، وذلك بعد اعتلال صحتها في الفترة الأخيرة.‏ 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T16:36+0000

2021-12-11T16:36+0000

2021-12-11T16:36+0000

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وسيقام الحفل في قلعة وندسور في العام الحالي لأول مرة منذ ما قبل بداية وباء فيروس "كورونا" المستجد، وفقا صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.وكان قصر باكنغهام هو المكان الذي يتم فيه إقامة حفل الكريسماس للعائلة المالكة البريطانية سنويا، ولكن بسبب خضوعه حاليا لتجديدات واسعة النطاق، أصبحت قلعة وندسور هي أنسب بديل عملي لهذا الحدث لعام 2021.وظلت ملكة بريطانيا مقيمة في قلعة وندسور خلال معظم فترات فيروس "كورونا".ومن المتوقع أن تسجل ملكة بريطانيا (95 عاما) رسالتها الخاصة بعيد الميلاد في قلعة وندسور، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما يبحث رجال البلاط الملكي في إمكانية ظهور الملكة علنا في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.ومن المتوقع أن تقضي ملكة بريطانيا عيد الميلاد في ساندرينغهام، كما جرت العادة.يشار إلى أن ملكة بريطانيا أجبرت على إلغاء عدد من الارتباطات بعد إصابتها بالتواء في الظهر، وكانت تقوم بواجبات خفيفة فقط في الأسابيع الأخيرة، وشوهدت آخر مرة علنا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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