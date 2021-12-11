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الأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا
الأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا
أكد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:25+0000
2021-12-11T16:25+0000
العالم العربي
سرت
ليبيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناظوري، في مقطع فيديو نشرته صحيفة "العنوان الليبية"، اليوم السبت، عقب لقائه الحداد "التقينا اليوم من مدينة سرت المجاهدة"، مؤكدا على توحيد المؤسسة العسكرية "دون تدخل أجنبي"، وأن"اللقاء ليبي ليبي صافي وكل وجهات النظر متقاربة".وأضاف الناظوري "ننتظر مجموعة 5+5 للانضمام لهذه الاجتماعات، ومسؤوليتنا حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".ونوه الناظوري "نحن بعيدين عن التجاذبات السياسية والأحزاب ونحن نريد حماية الوطن والدستور وحماية سير العملية السياسية"، مشيرا إلى أن الهدف من بناء المؤسسة العسكرية هو "حماية حدودنا وحماية دول الجوار، وسنحافظ على أمنهم ونأمل منهم عدم التدخل في ليبيا".من جهته رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، باللقاء مغردا عبر تويتر "وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت، الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن، وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة الوطن وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه لقيام الدولة، نرجو من ضباط وأفراد جيشنا كافة أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة".يذكر أنه بعد مرور نحو عام على توقيع وقف إطلاق النار، انعقد لقاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مجددا في مدينة جنيف السويسرية في 1 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لبحث ملف خروج المجموعات المسلحة والقوات الأجنبية من ليبيا.
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العالم العربي, سرت, ليبيا

الأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا

16:25 GMT 11.12.2021
© REUTERS / Costas Baltasعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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أكد القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناظوري، في مقطع فيديو نشرته صحيفة "العنوان الليبية"، اليوم السبت، عقب لقائه الحداد "التقينا اليوم من مدينة سرت المجاهدة"، مؤكدا على توحيد المؤسسة العسكرية "دون تدخل أجنبي"، وأن"اللقاء ليبي ليبي صافي وكل وجهات النظر متقاربة".

وأضاف الناظوري "ننتظر مجموعة 5+5 للانضمام لهذه الاجتماعات، ومسؤوليتنا حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".
ونوه الناظوري "نحن بعيدين عن التجاذبات السياسية والأحزاب ونحن نريد حماية الوطن والدستور وحماية سير العملية السياسية"، مشيرا إلى أن الهدف من بناء المؤسسة العسكرية هو "حماية حدودنا وحماية دول الجوار، وسنحافظ على أمنهم ونأمل منهم عدم التدخل في ليبيا".

من جهته رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، باللقاء مغردا عبر تويتر "وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت، الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن، وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة الوطن وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه لقيام الدولة، نرجو من ضباط وأفراد جيشنا كافة أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة".
يذكر أنه بعد مرور نحو عام على توقيع وقف إطلاق النار، انعقد لقاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مجددا في مدينة جنيف السويسرية في 1 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لبحث ملف خروج المجموعات المسلحة والقوات الأجنبية من ليبيا.
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