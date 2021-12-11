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https://arabic.sputniknews.com/20211211/الإفراج-عن-موظفين-بالصليب-الأحمر-بعد-اختطافهما-في-الكونغو-1053812849.html
الإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
الإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الإفراج عن اثنين من موظفيها كانا قد اختطفا شرقي جمهورية الكونغو الشهر الماضي. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:25+0000
2021-12-11T13:25+0000
الصليب الأحمر الدولي
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ونقلت رويترز عن الصليب الأحمر أن اثنين من موظفيها كانا قد اختطفا الشهر الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم إطلاق سراحهما اليوم.وأوضت اللجنة أن الموظفين اختطفا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن أحدهما من الكونغو، وقد اختطفا في إقليم كيفو الشمالي حيث ينشط عشرات المسلحين.من جانبها، صرحت راشيل برنار رئيسة وفد لجنة الصليب الأحمر في الكونغو قائلة "نؤكد أن هذا الخطف وغيره من الهجمات التي تستهدف موظفي الإغاثة الإنسانية قد يعرض للخطر الأنشطة التي تهدف لمساعدة المناطق المحلية المتضررة بشدة من الصراع"، فيما لم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الخطف أو إطلاق سراح الموظفين.يذكر أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة كانت قد حذرت من زيادة الهجمات على موظفي الإغاثة في شرق الكونغو. وأصيب ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء في إقليم كيفو الشمالي بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار.
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الصليب الأحمر الدولي

الإفراج عن موظفين بالصليب الأحمر بعد اختطافهما في الكونغو

13:25 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الإفراج عن اثنين من موظفيها كانا قد اختطفا شرقي جمهورية الكونغو الشهر الماضي.
ونقلت رويترز عن الصليب الأحمر أن اثنين من موظفيها كانا قد اختطفا الشهر الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم إطلاق سراحهما اليوم.
وأوضت اللجنة أن الموظفين اختطفا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن أحدهما من الكونغو، وقد اختطفا في إقليم كيفو الشمالي حيث ينشط عشرات المسلحين.
من جانبها، صرحت راشيل برنار رئيسة وفد لجنة الصليب الأحمر في الكونغو قائلة "نؤكد أن هذا الخطف وغيره من الهجمات التي تستهدف موظفي الإغاثة الإنسانية قد يعرض للخطر الأنشطة التي تهدف لمساعدة المناطق المحلية المتضررة بشدة من الصراع"، فيما لم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الخطف أو إطلاق سراح الموظفين.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة كانت قد حذرت من زيادة الهجمات على موظفي الإغاثة في شرق الكونغو. وأصيب ثلاثة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء في إقليم كيفو الشمالي بعد تعرض سيارتهم لإطلاق نار.
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